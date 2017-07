Valentin Santana, líder del colectivo La Piedrita advirtió que Caracas “se prenderá en candela” ante hostigamiento del Cicpc (Video) #20Jul

Valentin Santana, líder del colectivo La Piedrita y candidato a la asamblea nacional constituyente por Caracas, pidió a los colectivos reforzar la seguridad y advirtió que, en caso de ser atacado o aprehendido, Caracas “se prenderá en candela”.

Santana aseguró que el Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hostiga a “todos los colectivos de Caracas, en especial a los del oeste” tras la muerte e la enfermera Xiomara Scott en Catia, hecho ocurrido el domingo durante la consulta popular.

“Yo les advierto al Cicpc, ustedes osan tocar territorio La Piedrita, lo más seguro es que a mí me saquen muerto, pero yo no me les voy a arrodillar a ustedes (…) Hago un llamado a los colectivos a que redoblen la seguridad”, dijo en un video difundido hoy.

El líder del grupo armado preguntó retóricamente porqué no allanan las residencias a los opositores Richard Blanco, Henry Ramos Allup, Henrique Capriles y Freddy Guevara, a quienes calificó de asesinos.

“Hago responsable al Cicpc por si a mí me pasa algo, en caso que a mí me maten ellos son los responsables”, agregó.