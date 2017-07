Urosa Savino reitera el llamado al gobierno a desarticular a colectivos armados #23Jul

Durante una entrevista este domingo el cardenal Jorge Urosa Savino reitera el llamado al gobierno para desarticular a colectivos armados, debido a que estos solo profundizarán la violencia y los conflictos en el país.

“Siento una gran indignación. No hay derecho para que estas personas actúen impunemente. No está bien que perpetren estas acciones y que sea por cuestiones políticas. Esta situación no se puede tolerar”.

Esta afirmación la realiza sobre lo ocurrido el domingo frente a la iglesia El Carmen, en la avenida Sucre de Catia, cuando un grupo de motorizados armados disparó contra los ciudadanos que participaban en la consulta popular de la oposición venezolana.

El sacerdote explicó que en el momento de los hechos él se encontraba en una misa con motivo del Día de la Virgen del Carmen. Narró que poco tiempo después de que terminó la eucaristía se formó a las afueras del templo la situación irregular.

“Exigimos que se sancionen a estas personas que actúan fuera de la ley. Hace falta que el gobierno entienda que de esta manera no se puede seguir”, resaltó.

“El ataque de esos grupos armados no es espontáneo, tiene que haber una orden de alguien”, agregó.

DC/EN