¡Tan patriota! Capturan a Jorge Reyes haciendo un casting en Miami

DISCULPEN, SE QUE HAY COSAS MÁS IMPORTANTES QUE NOS COMPETE Y TODOS LOS QUE ME SIGUEN SABEN QUE NO ME DISTRAIGO CON PENDEJADAS. PERO ESTA VAINA ME INDIGNA Y ME OFENDE!!! ESTE OTRO #CARAETABLA QUE DESPUÉS DE ESTAR HACIENDO NEGOCIOS A DIESTRA Y SINIESTRA CON ESTE RÉGIMEN CORRUPTO AHORA VIENE DE "CONCHA Y CARA 'E PERRO" DE LO MAS DESCARADO A HACER CASTING EN EL "IMPERIO" QUE TANTO CRITICA, DONDE A TANTOS NOS CUESTA PERMANCER AQUÍ POR GENTE COMO TÚ, A PRETENDER QUITARLE EL TRABAJO A LOS QUE ESTÁN ECHANDOLE UN CAMIÓN DE BOLAS TENIENDO SUS CUENTAS LLENAS DE DÓLARES MAL HABIDOS! NO ME JODAS @reyesjorgel MIRE MIJO, VAYA Y BUSQUE CHAMBA EN TVES O EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE TU ADORADA DICTADURA O QUÉDESE ECHÁNDOSE AIRE EN LAS BOLAS EN TU CASOTA CON LOS REALES QUE HAS AMASADO DESDE QUE TE VENDISTE. NI TE IMAGINES, MUCHO MENOS, PRETENDER VENIR A CODEARTE CON NOSOTROS, ANDAR POR LOS PASILLOS O SENTARTE EN EL MISMO CAFETÍN! O EN LOS TEATROS O POR LAS CALLES O POR LA VIDA, CHICO! ANDA A ECHARTE UNA CONVERSADITA CON EL NEGRO DEL WHATSAPP, FALTA 'E RESPETO! NO TE QUEREMOS Y MIRA QUE ALGÚN TE QUISE. PERO EL QUE VENDE A SU PATRIA, COMO CUALQUIER JUDAS ISCARIOTE, SOLO MERECE MI DESPRECIO! ASI QUE ECHA PA' LLA APATRIDA!

