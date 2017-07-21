¡Tan patriota! Capturan a Jorge Reyes haciendo un casting en Miami

El actor y modelo venezolano, Jorge Reyes fue visto presentando un presunto casting para una novela en Miami, Estados Unidos.
Varias personalidades del mundo de la televisión confesaron sentirse indignadas con el hecho. Algunas de las actrices que mostraron su descontento son Alba Roversi, Carolina Perpetuo e Ivette Domínguez.
A través de sus cuentas en las redes sociales, Roversi mostró su molestia con una imagen del actor que circula por las redes. “Mire mijo, vaya y busque chamba en TVES o en cualquiera de los canales de tu adorada dictadura”, dijo.
Reyes, junto con otros artistas venezolanos, ha sido criticado en varias oportunidades por mostrar su apoyo al gobierno a pesar de la situación que atraviesa el país.
DISCULPEN, SE QUE HAY COSAS MÁS IMPORTANTES QUE NOS COMPETE Y TODOS LOS QUE ME SIGUEN SABEN QUE NO ME DISTRAIGO CON PENDEJADAS. PERO ESTA VAINA ME INDIGNA Y ME OFENDE!!! ESTE OTRO #CARAETABLA QUE DESPUÉS DE ESTAR HACIENDO NEGOCIOS A DIESTRA Y SINIESTRA CON ESTE RÉGIMEN CORRUPTO AHORA VIENE DE "CONCHA Y CARA 'E PERRO" DE LO MAS DESCARADO A HACER CASTING EN EL "IMPERIO" QUE TANTO CRITICA, DONDE A TANTOS NOS CUESTA PERMANCER AQUÍ POR GENTE COMO TÚ, A PRETENDER QUITARLE EL TRABAJO A LOS QUE ESTÁN ECHANDOLE UN CAMIÓN DE BOLAS TENIENDO SUS CUENTAS LLENAS DE DÓLARES MAL HABIDOS! NO ME JODAS @reyesjorgel MIRE MIJO, VAYA Y BUSQUE CHAMBA EN TVES O EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE TU ADORADA DICTADURA O QUÉDESE ECHÁNDOSE AIRE EN LAS BOLAS EN TU CASOTA CON LOS REALES QUE HAS AMASADO DESDE QUE TE VENDISTE. NI TE IMAGINES, MUCHO MENOS, PRETENDER VENIR A CODEARTE CON NOSOTROS, ANDAR POR LOS PASILLOS O SENTARTE EN EL MISMO CAFETÍN! O EN LOS TEATROS O POR LAS CALLES O POR LA VIDA, CHICO! ANDA A ECHARTE UNA CONVERSADITA CON EL NEGRO DEL WHATSAPP, FALTA 'E RESPETO! NO TE QUEREMOS Y MIRA QUE ALGÚN TE QUISE. PERO EL QUE VENDE A SU PATRIA, COMO CUALQUIER JUDAS ISCARIOTE, SOLO MERECE MI DESPRECIO! ASI QUE ECHA PA' LLA APATRIDA!
Mira mi panaaaa aprende a tener COHERENCIA! Donde deberias estar haciendo Casting es en Cuba, Nicaragua, Bolivia o Rusiaa! No seas HijoDPutin! Agarrate que sigue #ligiahelena "LaPropia!' #Repost @albaroversi8 (@get_repost) ・・・ DISCULPEN, SE QUE HAY COSAS MÁS IMPORTANTES QUE NOS COMPETE Y TODOS LOS QUE ME SIGUEN SABEN QUE NO ME DISTRAIGO CON PENDEJADAS. PERO ESTA VAINA ME INDIGNA Y ME OFENDE!!! ESTE OTRO #CARAETABLA QUE DESPUÉS DE ESTAR HACIENDO NEGOCIOS A DIESTRA Y SINIESTRA CON ESTE RÉGIMEN CORRUPTO AHORA VIENE DE "CONCHA Y CARA 'E PERRO" DE LO MAS DESCARADO A HACER CASTING EN EL "IMPERIO" QUE TANTO CRITICA, DONDE A TANTOS NOS CUESTA PERMANCER AQUÍ POR GENTE COMO TÚ, A PRETENDER QUITARLE EL TRABAJO A LOS QUE ESTÁN ECHANDOLE UN CAMIÓN DE BOLAS TENIENDO SUS CUENTAS LLENAS DE DÓLARES MAL HABIDOS! NO ME JODAS @reyesjorgel MIRE MIJO, VAYA Y BUSQUE CHAMBA EN TVES O EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE TU ADORADA DICTADURA O QUÉDESE ECHÁNDOSE AIRE EN LAS BOLAS EN TU CASOTA CON LOS REALES QUE HAS AMASADO DESDE QUE TE VENDISTE. NI TE IMAGINES, MUCHO MENOS, PRETENDER VENIR A CODEARTE CON NOSOTROS, ANDAR POR LOS PASILLOS O SENTARTE EN EL MISMO CAFETÍN! O EN LOS TEATROS O POR LAS CALLES O POR LA VIDA, CHICO! ANDA A ECHARTE UNA CONVERSADITA CON EL NEGRO DEL WHATSAPP, FALTA 'E RESPETO! NO TE QUEREMOS Y MIRA QUE ALGÚN TE QUISE. PERO EL QUE VENDE A SU PATRIA, COMO CUALQUIER JUDAS ISCARIOTE, SOLO MERECE MI DESPRECIO! ASI QUE ECHA PA' LLA APATRIDA!
Que arrecho que venga a su mamarracha Tves a grabar novelas Pitenlo y bucheenlo a Chavestias ese #Repost @carolina.perpetuo (@get_repost) ・・・ Mira mi panaaaa aprende a tener COHERENCIA! Donde deberias estar haciendo Casting es en Cuba, Nicaragua, Bolivia o Rusiaa! No seas HijoDPutin! Agarrate que sigue #ligiahelena "LaPropia!' #Repost @albaroversi8 (@get_repost) ・・・ DISCULPEN, SE QUE HAY COSAS MÁS IMPORTANTES QUE NOS COMPETE Y TODOS LOS QUE ME SIGUEN SABEN QUE NO ME DISTRAIGO CON PENDEJADAS. PERO ESTA VAINA ME INDIGNA Y ME OFENDE!!! ESTE OTRO #CARAETABLA QUE DESPUÉS DE ESTAR HACIENDO NEGOCIOS A DIESTRA Y SINIESTRA CON ESTE RÉGIMEN CORRUPTO AHORA VIENE DE "CONCHA Y CARA 'E PERRO" DE LO MAS DESCARADO A HACER CASTING EN EL "IMPERIO" QUE TANTO CRITICA, DONDE A TANTOS NOS CUESTA PERMANCER AQUÍ POR GENTE COMO TÚ, A PRETENDER QUITARLE EL TRABAJO A LOS QUE ESTÁN ECHANDOLE UN CAMIÓN DE BOLAS TENIENDO SUS CUENTAS LLENAS DE DÓLARES MAL HABIDOS! NO ME JODAS @reyesjorgel MIRE MIJO, VAYA Y BUSQUE CHAMBA EN TVES O EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE TU ADORADA DICTADURA O QUÉDESE ECHÁNDOSE AIRE EN LAS BOLAS EN TU CASOTA CON LOS REALES QUE HAS AMASADO DESDE QUE TE VENDISTE. NI TE IMAGINES, MUCHO MENOS, PRETENDER VENIR A CODEARTE CON NOSOTROS, ANDAR POR LOS PASILLOS O SENTARTE EN EL MISMO CAFETÍN! O EN LOS TEATROS O POR LAS CALLES O POR LA VIDA, CHICO! ANDA A ECHARTE UNA CONVERSADITA CON EL NEGRO DEL WHATSAPP, FALTA 'E RESPETO! NO TE QUEREMOS Y MIRA QUE ALGÚN TE QUISE. PERO EL QUE VENDE A SU PATRIA, COMO CUALQUIER JUDAS ISCARIOTE, SOLO MERECE MI DESPRECIO! ASI QUE ECHA PA' LLA APATRIDA!
DC | El Nacional