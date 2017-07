Socorro Hernández asegura consulta popular de la oposición no tiene legalidad #12Jul

Durante una entrevista en Unión Radio, Socorro Hernández, rectora principal de Consejo Nacional Electoral, aseguró que el plebiscito convocado por la Mesa de la Unidad Democratica (MUD), no está enmarcada dentro de la legalidad. “No nos han pedido ningún apoyo, no nos han consultado absolutamente nada de esa iniciativa que se efectuará el 16 de julio”.

Por lo que subrayó que el CNE, es la única institución encargada de llevar adelante cualquier tipo de consulta al país. “Cualquier otro ejercicio que se esté haciendo no es vinculante y no es legal, no tiene carácter de legalidad. Creemos que el proceso electoral del próximo 30 de julio se llevará a cabo en total normalidad “.

“Dado que nosotros estamos en un proceso con mucha antelación de la ANC, que es el proceso legalmente permitido dentro de la Constitución y de las leyes y que se tiene que llevar adelante, cualquier otra cosa que se esté haciendo no reviste la legalidad de un proceso electoral, añadió.

DC/UN