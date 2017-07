Smolansky: le pedimos a los ex presidentes que la comunidad internacional no parpadee con lo que sucede en Venezuela #16Jul

El coordinador nacional encargado adjunto de Voluntad Popular y alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, indicó que se la ha pedido a los 4 ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Vicente Fox (México), observadores internacionales del proceso, para que la comunidad internacional no le dé la espalda a este proceso.

“Este proceso no ha tenido ninguna irregularidad y muy importante que la comunidad internacional reconozca este acto de millones de venezolanos, que la comunidad internacional le de legitimidad a lo que estamos haciendo el día de hoy. Le pedimos a los 5 ex presidentes que nos acompañan en el proceso que la comunidad internacional no parpadeará en el proceso, porque esto está amparado en los artículos 333 y 350 de la Constitución y es de carácter vinculante. En Venezuela se violan los Derechos Humanos, hay más de 400 presos políticos, venezolanos sumergidos en el hambre, escasez de medicamentos, hoy se trata de organizarnos en un acto de desobediencia civil nunca visto en la historia de Venezuela, un acto de descornamiento al poder electoral, principal cómplice de esta dictadura”.

Desde el anfiteatro de El Hatillo, Smolansky expresó que “hoy todos los venezolanos se plantan contra la dictadura porque la participación ciudadana ha sido exitosa y todos los centros en el país están abarrotados. Hoy no se trata de demostrar lo que ya sabemos, que somos mayoría, sino de participar en el gran acto de desobediencia civil que protagoniza el pueblo de Venezuela y todos los venezolanos que han tenido que ir del país por la falta de oportunidades y futuro”.

Por su parte, el concejal del municipio El Hatillo y responsable nacional de Voluntad Popular en El Hatillo, Reinaldo Díaz, insistió que se continuará en la calle para desconocer el fraude constituyente tras jornada histórica de la consulta popular. “107 días de lucha por la libertad y la democracia y aquí nos encontramos en la gran Consulta Popular en El Hatillo. La gente quiere participar y el proceso ha sido muy rápido. Desde las 07:00 am. Esto es un acto histórico, irreverente, soberano, nosotros estamos plasmando la voluntad de decirle al dictador que con el voto le vamos a decir a Nicolás Maduro que no queremos su fraude constituyente, a decirle a los militares que hagan cumplir la Constitución y a los Poderes Públicos que hay que legitimarse. Aquí tenemos que seguir participando en la calle”.

La diputada por el estado Miranda, Manuela Bolívar, expresó que “hoy demostramos que los venezolanos podemos organizar una elección respetando a la Constitución. Este es un acto de desobediencia civil más importante de la historia de nuestro país en rechazo a este régimen en todos sus atropellos contra el pueblo venezolano”.

Desde San Cristóbal, la diputada Sonia Medina, indicó que “el pueblo salió en el mayor acto de desobediencia civil a firmar sí en la consulta popular para la recuperación de Venezuela. Miles de ciudadanos inundaron los puntos soberanos en un proceso que ha resultado sumamente rápido”.

DC/NP