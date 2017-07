Shakira mostró agradecimiento a Messi y Antonella por su hospitalidad en Argentina

Antes de la boda de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo, la prensa había especulado si la cantante Shakira asistiría al evento, por la supuesta rivalidad entre la argentina y la mujer de Gerard Piqué, pero con el mensaje de agradecimiento disipó todas las dudas sobre la supuesta enemistad.

La colombiana sí asistió a la boda acompañada del defensa del Barcelona, sin embargo generó comentarios (no muy positivos) por el atuendo que llevó al casamiento.

Entre tanto la intérprete de “Me enamoré” puso fin a la supuesta rivalidad con Rocuzzo y agradeció a la pareja “su hospitalidad” mientras estuvo en Rosario, ciudad donde se desarrolló la boda.

A través de sus redes sociales, Shakira publicó una foto con Piqué con el mensaje de agradecimiento.

“Gracias a Antonela y Leo y a la gente de Rosario por su hospitalidad!”; en tanto en el otro, en el que se muestra rodeada de admiradores, escribió “Con mis fans en Argentina hoy!”, escribió la artista.

