Saady Bijani en Primera Página: Quieren usar a la FAN para avalar un fraude #7Jul

Saady Bijani, primer alcalde del municipio San Francisco, rechazó de manera contundente la propuesta del gobierno nacional de realizar una Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que los ciudadanos no quieren una nueva Constitución, sino un cambio de Gobierno.

Las declaraciones fueron emitidas en el programa Primera Página que dirige el periodista Gabriel López por Globovisión, este viernes 7 de julio. “Nadie va a ir a votar, son menos del 10%. Están haciendo lo que hace una dictadura, tratar de presionar, de extorsionar y amenazar a los empleados de la administración pública. De cada cinco venezolanos, cuatro rechazan la Constituyente, esa cifra sale de los estudios de opinión. Mientras el Gobierno no busca salidas, está creciendo el hambre, la inseguridad. La gente no quiere una Constitución nueva, lo que quiere es un cambio”, destacó.

Bijani advirtió que la Constituyente no tendrá legitimidad “por eso vamos a convocar a la gente el 16 de julio para dar una señal clara, firme del pueblo en rechazo a la Constituyente. No convocaron al pueblo para aprobar la Constituyente ni las bases comiciales, además están en una situación donde quieren imponer la receta cubana de un régimen donde habrá más hambre, más inseguridad y menos progreso”.

Pidió a la Fuerza Armada Nacional no apoyar la Constituyente “Ellos no pueden avalar ese fraude, un fraude impulsado por la dictadura en compañía del CNE. Ya las Fuerzas Armadas la han usado para reprimir cruelmente al pueblo venezolano, y ahora la quieren usar para imponer una Constitución comunista. Le pido al General Zeballos, jefe del plan república, no permita la instauración de esa Asamblea Constituyente que no es otra cosa que un fraude a la nación”.

“El Consejo Nacional Electoral no puede hacer el proceso si no cuenta con el Plan República”, acotó.

Afirmó que las personas participarán en su mayoría en el plebiscito organizado por la Asamblea Nacional este 16 de julio “La gente se va a expresar, es un derecho a manifestar su voluntad”.

DC/NP