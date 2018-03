Rooney regresa al Everton

Este domingo se conoció que el delantero ingles Wayne Rooney regresará al club el Everton, y lo hará firmando un contrato hasta el 2019.

A través de Twitter el Liverpool anuncióde forma oficial que se hace con los servicios de uno de los atacantes más importantes de la historia del fútbol inglés.

Ronald Koeman, entrenador del Everton, dijo que “Wayne me ha demostrado que necesitamos ambición, eso y una la mentalidad ganadora. Él sabe lo que es ganar títulos y estoy muy feliz de que ha decidido volver a casa”.

“Le encanta el Everton y que estaba desesperado por volver. Él es todavía sólo 31 y no tiene dudas acerca de sus cualidades. Es fantástico que está aquí”, acotó Koeman.

Excited to be back at @Everton. Can't wait to meet up with @RonaldKoeman and the lads! #EFC 🔵 pic.twitter.com/0CjD0i1aXg

— Wayne Rooney (@WayneRooney) July 9, 2017