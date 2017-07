Ronaldo Lucena jugará con el Atlético Nacional de Colombia

¡Gracias por tu confianza @ronaldolucena13! El tiempo nos terminó premiando. Quedé gratamente impresionado con las instalaciones de uno de los clubes más grandes de Sudamérica: @nacionaloficial 🇨🇴 Un día hermoso que lo recordaremos por siempre. Has llegado a un equipo donde te pidieron, te quieren y crecerás enormemente como futbolista y persona. Tu lealtad y sacrificio hicieron posible esta venta importante. Gracias a todos los que colaboraron en esta hermosa operación deportiva 🇻🇪🤘🔛🇨🇴 Muchísimas gracias por tus bonitos mensajes @18loboguerra 💚Viniendo de ti son de gran valor, principalmente por la huella imborrable que dejaste en este club. ¡Soy un eterno agradecido con nuestro querido #FutVE por tantas alegrías! Buscaré (antes de criticarte) seguir aportando mi granito de arena para verte cada día mejor. ¡Cueste lo que cueste! 👊🏻🇻🇪⚽️#TalentoSecasports #AtléticoNacional #Medellín #Colombia #TorneoAguila2017 #Lealtad @pakylucena 🚀⭐️ @zamorafutbolc @asociacionfutve @aufpvenezuela @josefmartinez17

A post shared by Secasports ⚽ Cuenta Oficial (@secasports) on Jul 28, 2017 at 11:10pm PDT