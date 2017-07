Richard Blanco: El pueblo y la AN en la calle acatan el 264 de la CRBV al nombrar Magistrados Legítimos #22Jul

Esta sábado la dirigencia en pleno de la Unidad marchó desde distintos puntos de la ciudad hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en respaldo a los 33 magistrados que ayer fueron designados y juramentados por los 112 diputados en una sesión especial de calle. El parlamentario caraqueño, Richard Blanco, marchó desde la Plaza Brión de Chacaíto, junto a dirigentes de Alianza Bravo Pueblo la Concejal Metropolitana Adriana Aguilera, Pedro Segundo Blanco y Juan Gomez entre otros y centenares de ciudadanos prestos a movilizarse pacíficamente.

En ese sentido, el diputado por Caracas, manifestó, “ayer le dimos efectivo cumpliendo al artículo 264 de la Constitución, el cual establece, que la Asamblea Nacional goza de plena facultad para designar a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela merece tener funcionarios honestos que hagan justicia de la buena, que hagan valer la ley y no que ejecuten sus actuaciones bajo el dominio de un grupo inescrupuloso que ha buscado a toda costa socavar la legalidad de la norma”.

Asimismo, expresó, que seguirán en las calles con el propósito de restablecer el hilo democrático y constitucional de la República, “el pueblo venezolano ha confiado en la determinación de Cambio que tenemos todos los que estamos en esta lucha que no es solo, contra la Constituyente que es bastante decir, esto engloba también la crisis de salud, la crisis de alimentación, la inseguridad y otros tantos aspectos que han mermado considerablemente la calidad de vida del venezolano”.

Blanco enfatizó, “la hora 0 comenzó hace tiempo, vienen tiempos de lucha, el pueblo no se rinde seguimos en la calle junto a los venezolanos que están obstinados. Estas manifestaciones son por los caídos que hoy dicen desde del cielo falta poco Venezuela. Los diputados seguimos dándole justo valor a la Constitución y a su artículo 264, necesitamos salir de esta desgraciada que ha significado sobrevivir con este régimen, no vamos a retroceder ni un milímetro, no aceptamos diálogos. Hoy vamos al TSJ con el pueblo que pidió calle y más calle y no lo abandonaremos porque se trata del rescate de un país que es de todos los venezolanos que queremos un cambio”.

DC/NP