Reinaldo Aguilera: Más de 13 millones de venezolanos se manifestarán en consulta del #16Jul

En las elecciones parlamentarias de 2015, 13,3 millones de venezolanos se expresaron para escoger a sus representantes a la Asamblea Nacional (bien en favor de las fuerzas democráticas o del lado del oficialismo). No obstante, año y siete meses después, las razones para salir de este régimen autoritario se han multiplicado hasta el punto de que Venezuela hoy vive la peor crisis humanitaria, social, sanitaria, económica y política de su historia republicana.

Por estas razones, el Coordinador Nacional Electoral adjunto de Primero Justicia Reinaldo Aguilera, no duda en asegurar que en la jornada del próximo domingo 16 de julio, más de 13 millones de venezolanos, mayores de 18 años, dentro y fuera del país, se manifestarán en la consulta popular que someterá a consideración del pueblo las siguientes interrogantes:

1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?

2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional?

La Mesa de Unidad Democrática está organizando esta consulta – que contó con el respaldo institucional del Poder Legislativo –, conforme a lo estipulado en la Constitución vigente, por cuanto Nicolás Maduro convocó una Asamblea Constituyente Comunal contraviniendo la normativa que rige la materia. “Maduro ha dado, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, un golpe de Estado que solo se traduce en fraude. Por eso invocamos los artículos 333 y 350 hasta tanto se restablezca el hilo constitucional”, apuntó el también abogado de profesión.

Aguilera explicó que la cifra de participación en la consulta dominical podría ser mayor a la de 2015, porque en la jornada podrán expresarse todos los venezolanos mayores de 18 años que tengan su cédula de identidad laminada (vigente o vencida), aun cuando no estén inscritos en el Registro Electoral; y los connacionales que viven en el exterior (y que aún no han podido inscribirse en el RE porque las delegaciones diplomáticas venezolanas paralizaron el trámite. Ellos podrán expresarse presentando en el punto soberano su cédula de identidad venezolana o pasaporte, vigente o vencido). “Si llevamos a cifras estos dos últimos sectores mencionados, podríamos estar hablando de cerca de 2 millones de ciudadanos que no se han manifestado en procesos anteriores por no haber sido reconocidos por el Poder Electoral”.

De acuerdo con cifras manejadas por la organización Voto Joven, cerca de 1,6 millones de jóvenes no tuvieron posibilidad de inscribirse en el Registro Electoral en 2016, porque el ente comicial no dispuso de la plataforma necesaria para garantizarles su derecho. Y según números aportados por el sociólogo Tomás Páez en su libro “La voz de la diáspora venezolana”, en los últimos 17 años han emigrado entre 1,8 y 2 millones de venezolanos. Su colega Iván de la Vega, investigador de la Universidad Simón Bolívar agrega que esta diáspora está dispersa en 94 país y equivale al 5% de la población nacional – Venezuela tiene 31,5 millones de habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE) –. De estos casi 2 millones de compatriotas que viven en otras latitudes, se estima que la mitad es mayor de 18 años.

Puntos soberanos

El Coordinador Nacional Electoral adjunto de PJ, indicó que hasta el día de ayer habían sido habilitados y acreditados 2 mil 029 puntos soberanos y 14 mil 303 mesas en todo el territorio. Todos cuentan con un coordinador y un grupo de voluntarios asignados por punto, que garantizarán que el proceso funcione correctamente el 16 de julio. Mientras que en el extranjero la cifra de puntos y mesas está variando con los días porque los venezolanos se han venido organizando en función de la consulta. Ya se tienen habilitados 505 puntos en por lo menos 430 ciudades de 70 países.

Este viernes 14, se llevará a cabo la juramentación de coordinadores y voluntarios de los puntos soberanos, en un acto que se realizará en los lugares establecidos, en horario comprendido entre las 10:00am y las 2:00pm.

Aguilera recordó que la jornada democrática del domingo comenzará a las 7:00am y se extenderá hasta las 4:00pm. Los puntos permanecerán abiertos hasta tanto haya ciudadanos en cola. Quienes deseen expresar su voluntad podrán hacerlo en el centro de su preferencia. Y los cuadernos serán destruidos al finalizar la consulta a fin de garantizar la seguridad de los participantes.

