Perozo volvió al Zulia Fútbol Club

A través de su cuenta en Twitter el Zulia Fútbol Club anunció el regreso del defensor Grendy Perozo como nueva incorporación para intentar alcanzar el Torneo Clausura y la Copa Venezuela.

El jugador llega proveniente del club Sport Boys Warnes de la liga boliviana donde disputó 35 partidos en las que 30 formó parte del once titular.

Por su parte el defensor dijo; “estoy contento por regresar a mi tierra. No quería ir a otro lugar por ir (…) Elegí el momento justo para regresar, pues nunca he podido ganar algo con un club zuliano y vengo para eso”.

“Lo que fue la campaña de 2016 y la Copa Libertadores de 2017 me tocó verla desde afuera, pero con muchas ganas de haber estado aquí. Me sentí orgulloso como zuliano de volver a ver el estadio lleno y no tengo dudas que podemos repetirlo, pues contamos con un excelente grupo y un director técnico ganador”, confesó.

DC/EU