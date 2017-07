Osman Aray rompe el silencio tras despido de sus ex compañeros de La Bomba

El polémico despido de tres animadores del programa La Bomba transmitido por Televen el pasado miércoles sigue dando de qué hablar. Luego que Juan Carlos Vásquez, quien daba vida a Doña Griselda, así como Yeimmy Rodríguez y Carla Field hablaran ante los medios de comunicación de lo que sucedió, Osman Aray publicó un extenso comunicado para fijar su posición al respecto.

Osman, señaló que existió un mal manejo de la información, por lo que decidió terminar con las dudas y dejar claro que no tuvo nada que ver sobre el despido, además de asegurar que logró llegar el día del programa luego que viera despejada la vía hacia la planta televisiva, a pesar de El Plantón convocado por la oposición.

“No considero que asistir al trabajo es adular a la empresa, no me parece justo señalamientos que me hacen responsable del despido de mis compañeros, no hago pactos ni acuerdos para ir o dejar de ir a trabajar, no tengo que confirmarle al resto del staff de animadores que voy a trabajar y no considero que eso me convierta en un mal compañero, pienso que si bien no pudieron llegar sus razones tendrían y si yo pude tener acceso al canal asumimos el control del programa en su representación y ellos que manifiesten sus motivos a sus supervisores”, dijo.

Osman exigió a la prensa y a sus seguidores que no lo involucren con el caso, pues “es un hecho del que no soy responsable y a los detractores les agradezco demostrar cordura, ética y respeto sobre todo por la gente decente que también me sigue”. A continuación dejamos el comunicado completo.

DC | Caraota Digital