Organismos del Estado pasarán asistencia este jueves para suspender a empleados públicos que falten

Jefes y supervisores de los organismos del Estado verificarán la asistencia de los empleados públicos para garantizar su presencia en los centros de trabajo y tratar de minimizar el impacto del paro cívico nacional, convocado por la oposición para mañana, alertó Igor Lira, directivo de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones.

“La orden es que el personal tiene que estar obligatoriamente en sus trabajos el jueves bajo la amenaza de la suspensión o el despido. Eso es terrorismo laboral”, destacó el representante de Fetratel. Precisó que el pase de asistencia se realizará a las horas de ingreso y de salida de los centros de labor.

El también directivo del Movimiento de Sindicatos de Base denunció que a los trabajadores le niegan el derecho a la manifestación pacífica por el restablecimiento de la democracia y el orden constitucional. “Cuando se trata de actos oficialistas de calle ahí si no les importa sacar a los trabajadores de la oficina”, dijo.

Omar Vásquez Lagonel, directivo de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, aseguró que pese a las amenazas, los trabajadores activos y jubilados de la administración pública, institutos y empresas del Estado se sumarán al paro cívico como lo hicieron en la consulta popular del domingo.

Con respecto a las repercusiones sobre la paralización debido a que a partir de mañana los bancos pagarán la pensión del Seguro Social, Vásquez refirió que Fenajup llama a las personas de la tercera edad a incorporarse al paro cívico y que solo acudan a cobrar los pensionados que tengan extrema necesidad.

Pensionados de varias zonas de Caracas, que solicitaron no mencionar sus nombres, afirmaron que no irán a los bancos el jueves. “Los reales ya están depositados así que no importa si voy el viernes”, dijo una beneficiaria. Otro consultado destacó: “Vale la pena esperar un día porque hay mucho que perder si el presidente Nicolás Maduro impone su asamblea nacional constituyente”.

Vásquez precisó que 2 millones de 3,5 millones de pensionados y jubilados del sector público y privado votaron en la consulta popular del domingo, por lo que se espera que muchos de ellos acatarán el llamado al paro cívico.

