Oposición convocó tranca en todas las arterias viales del país para el #30Jul (Detalles)

La Mesa de la Unidad Democrática pidió extender por 18 horas más, las protestas en todo el país e indicaron que, la tarde de este sábado, darán a conocer las nuevas acciones que ejercerán.

Asimismo, convocaron a los venezolanos a tomar las principales arterias viales del país el día domingo 30, cuando se elija a los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente; al tiempo que manifestaron que el lunes y el martes seguirán luchando ·por un país distinto, nada nos detendrá” .

“En Caracas será autopista Francisco Fajardo (…) todo el pueblo democrático que quiere cambio y que fue a votar el 16 de julio, que quiere que este país cambie, que está en contra de que los salarios vayan para abajo”, informaron.

Durante rueda de prensa, la alianza opositora señaló que no hubo negociación, no porque no hayan querido, sino porque no existen ningún tipo de garantías. “Tenemos que reafirmar que vamos a profundizar la resistencia”.

Afirmaron que “el rumor de cancelación de la Constituyente fue creado por el mismo Gobierno para crear falsas esperanzas (…) así hubiesen cancelado, la lucha tenía que seguir porque los objetivos no han sido alcanzados”.

Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, condenó la detención del alcalde de Iribarren en el estado Lara, Alfredo Ramos.

En este sentido, Andrés Velásquez, en nombre de la coalición opositora, se solidarizó con el pueblo de Barquisimeto y el alcalde Ramos. “Este es el falso diálogo al que invita Maduro, que se traduce en un acto contra la libertad y la soberanía del pueblo venezolano (…) queda demostrado que no hay respeto al voto (…) él no ha cometido delito alguno, le pasan factura de costo político”, refutó.

DC | Unión Radio