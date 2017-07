¡No tengamos miedo! Por Yrmana Almarza (@Yrmana) 

“El Ejecutivo nos dijo hoy que perderemos nuestra libertad”, Tomás Guanipa, en relación al asalto y ataque de colectivos a la AN este 5 de julio.

¿Estamos viviendo los últimos días?… Todo parece indicar que sí, aunque el discurso sólido y duro del Gobierno y sus representantes nos hagan pensar que no y muy a pesar que las pocas y duras acciones de defensa que hace el actual Gobierno para mantenerse Gobierno, sobre todo en Caracas. Los últimos días de un régimen son terribles y peligrosos, es más, un día es peor al anterior porque el ajedrez de los grupos de poder se mueve de manera muy inesperada, tanto que las jugadas son inexplicablemente sorprendentes. Por ejemplo, nadie entiende por qué aún no se van; la historia venezolana nos ha mostrado que otros conflictos han hecho salir a los cabeza de tiro. Recordemos que Gómez le dijo a Castro que no volviera y Castro no volvió. Pérez Jiménez huyó y sus esbirros se hicieron tragar de la tierra. A Carlos Andrés lo tumbaron y tumbao se quedó y a Chávez le pidieron la renuncia y el hombre renunció. Pero es que estos carajos son los intumbables de la historia que además cuentan con una tolerancia en el seno militar jamás vista antes y que uno no logra entender el porqué de esa conchupancia. Al igual que ustedes mis queridos lectores el tormento me acompaña todos los días. Este 5 de julio pasaron cosas terribles, propias de los últimos días. Venezuela amaneció con el Alto Mando Militar rindiendo honores al Padre de la Patria en el Panteón, sin la presencia visible de Maduro en el acto. Empezandito la mañana miembros del Ejecutivo se metieron en la AN para los actos patrios y llegaron hasta el Salón Elíptico del Parlamento y mientras el país estaba en cadena nacional de radio y televisión por el desfile patrio, colectivos se metieron en la AN, con el apoyo de la Guardia Nacional que custodia la sede para impedir la sesión especial por la fecha entrándole a puñetazo limpio, piedras, palos y demás a los diputados, periodistas y todo el que encontraron en la Asamblea. ¡Hasta los robaron! Es allí cuando uno dice: ¿Así tendrán la vaina de jodida que ya no cuidan ni las maneras de hacer las cosas? Pues sí, al parecer así es. Quedaron, una vez más ante el mundo como lo son, indistintamente de que hayan el acto sea un show para que más tarde el Gobierno se desmarcara de esas acciones y de sus protagonistas rechazando lo sucedido y exigiendo o prometiendo que investigarán y darán castigo a los bárbaros.

No tengamos miedo… Esto es lo más difícil pero desde que comenzó “La Rebelión de Abril” si algo hemos sacado a relucir es nuestro coraje, nuestro valor. Así lo demuestra la foto que acompaña este comentario de mi amigo Cheo Nava que no sólo es bien semiótica sino que calza perfecta en la lucha país. Ellos, los oficialistas no son más que nosotros, podrán ser más poderosos por armas, dinero y posición, pero la fuerza de la voluntad mayoritaria está de nuestro lado. El pájaro que bauticé “Boca de Sapo”, envió un mensaje al jardín a propósito de los hechos del 5J. Es su segundo vaticinio. Recordemos que el primero fue que una vez que caiga el Gobierno se acaba el Chavismo y el Madurismo porque al acabarse el dinero se acaba la militancia. Su segundo vaticinio fue corto pero directo: “Antes del plebiscito esta gente corre, sigamos, debemos seguir”. Le quiero creer, hoy más que nunca necesito creerle, porque con los niveles de odio y violencia que estamos atravesando, será sencillamente imposible que la paz, la quietud y la tranquilidad vuelvan al país sin un cambio de Gobierno.

Presionan las sotanas… Luego que la Conferencia Episcopal Venezolana fue atendida por el Papa en el Vaticano, este ha dejado sus pronunciamientos “irracionales y fuera de lugar” sobre nuestra situación. Francisco ha dicho desde entonces sólo dos cosas que a mi juicio valen la pena atender. La primera, que aquí debe haber elecciones y el Gobierno debe permitirlas. La segunda, en la boca de su vocero para Venezuela, que él sigue muy cerca nuestra situación con preocupación. El 16 de julio estamos convocados para “El Plebiscito”, jugada de la Asamblea Nacional para dar paso al levantamiento del país. El mismo se hará en las Iglesias de todo el país, es decir, en todos los Templos católicos. Allí les dejo esa miga de pan.

Los dos países… Está en marcha y no es mentira, la constitución de dos Estados, dos Venezuela dentro de un mismo territorio. Esto, la mayoría del país lo espera desde hace rato, sí, desde hace rato. En redes la matriz lleva meses viajando. Se le exige a la Asamblea Nacional que nombre un TSJ, un CNE y designe una Junta de Gobierno Transitoria, peticiones que no han sido ejecutadas a pesar de tener el Parlamento la facultad para hacerlo sin contar con el apoyo del ala militar. Curiosamente, quien dio el primer paso para la creación de los dos países fue el Gobierno. Cuando salió con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente lo hizo. La designación de una vicefiscal es otro paso y bueno, el plebiscito convocado para el 16 será la luz verde para crearlo por parte de la Asamblea Nacional. El 16 de julio, en más o menos 10 días, daremos un súper mensaje al mundo y a las instituciones que mantienen en el Poder al grupo de Gobierno; por ejemplo nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional, FAN, tendrá que decir con quién está y los países del mundo ya no podrán seguir absteniéndose. Para mí lo más dramático será el escenario interno. El reloj hace tic tac para la FAN. Salvo que tengan una salida mágica de esas cantinflesca sin explicación ni lógica, el 16 de julio pinta para muchos aún oficialistas, como un callejón cuya salida es negociar el cómo y cuándo te vas; quienes se van contigo y qué se van a llevar.

La Fiscal y Afiuni… ¿Recuerdan a la Jueza Afiuni? Yo no la olvido. Bueno, Luisa Ortega Díaz, LOD, es la responsable de sus inborrables desgracias. Sé que LOD hoy es una de las figuras más determinantes en esta situación. Yo misma lo acepto y reconozco pero NINGUNO DE NOSOTROS, VENEZOLANOS DECENTES podemos olvidar sus actos sólo porque hoy ella se apega a la Constitución y la Legalidad que es dónde está protegida. Y aunque ella y Miguel Rodríguez Torres, MRT, tengan el más alto valor de utilidad en estos momentos, NO PODEMOS NI DEBEMOS OLVIDAR que sólo buscan salvarse. MRT es responsables de las matanzas de 2014 y junto a LOD son culpables de nuestra situación; son culpables de omisión aunque hoy hablen más que un loro pisado por el rabo. Su valor e importancia DEBEMOS USARLA A FAVOR DE LA CAUSA, pero no ponerlos en un pedestal como los héroes que no son. Glorificarlos es resucitar al chavismo y ha sido el chavismo lo que nos trajo a este punto.

No le restemos a la MUD y menos a la AN… ellos, nos caigan bien o mal, nos gusten o no, son junto a la Sociedad Civil unos verdaderos luchadores. Si usted quiere saque con pinza los diputados de la oposición y los políticos opositores que cree han guerreado como se debe, pero por favor, NO CAIGAN EN EL ERROR, de creer que un guapetón del CICPC por pilotar un helicóptero y que La Fiscal y Rodríguez Torres han hecho más por la oposición que la oposición misma. ¡No, por favor! No seamos más tan ilusos que eso es lo que nos hace manipulables.

PJ y VPA… Me llega el canto de un ave capitalina, de esas que vuelan en el Consejo Nacional Electoral. Me dice que los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular “por primera vez superan al PSUV”. Pregunté si juntos o separados y me dijeron que “juntos, los dos”. ¿El PSUV se derrumba? pregunté y la respuesta fue de Pronóstico. “Leímos a la encuestadora Pronóstico. Ellos hallaron que la caída del PSUV ha sido dramática y están en 11%. La crisis los están hundiendo”. Hice una tercera pregunta, sobre la credibilidad del dato de Pronóstico y me dijo que “el dato es muy acertado, acá en los alrededores del CNE se manejan cifras similares”.

Pero la alianza es AD-VPA… y este fin de semana que pasó en el Zulia quedó más que demostrado que es así. Resulta que el viernes 30 de junio, palomas blancas llegaron al jardín y me cantaron que la mano de derecha de Ramos Allup, el señor Bernabé, estaba aquí en Maracaibo encabezando una reunión en el seno del partido blanco. La inmaculada asamblea destituyó a Manuel García como jefe de AD en Maracaibo y dio la responsabilidad a Manuel Marín, entiendo según el canto blanco, hombre de Hernán Alemán, hacedor de su designación. Las palomas adecas me cantaron al oído que Bernabé hizo duros reproches contra la dirigencia por haber arrodillado al Rosalismo al partido blanco y convertirlo en un invitado de palo a los actos de Un Nuevo Tiempo y de la política en la región. Los tiempos políticos actuales obligan a que AD sea aguerrido y tenga cara propia, sobre todo porque lo nacional es unir fuerzas con Voluntad Popular y en el Zulia ese compromiso AD lo va a honrar, simple y llanamente porque Ramos sigue siendo una real opción para candidato presidencial. Capriles está inhabilitado y Leopoldo sigue preso. Bernabé vino a poner orden en el partido y la militancia lo aplaudió.

Esto es lo mejor del movimiento blanco… La reestructuración de AD, o el corte de cabezas como ustedes lo quieran ver, será gradual y se hará porque Ramos no olvida entre muchas cosas, el acto de la 72 sólo por nombrar un evento; pero lo que tiene destaponada de rabia a la directiva nacional blanca es que dos miembros del Zulia están gordísimos mientras el partido está en la más inmunda precariedad. Uno de ellos, tiene un negocio redondo que se dedica al cobro de impuestos municipales a través de un pool de empresas en las que no figura su nombre por ninguna parte pero que mes a mes en la fecha de corte correspondiente, le hacen llegar la boloña por sus gestiones. A este personaje lo tienen súper pillao porque se mete la bola de plata y no aporta ni un medio al partido. No da ni pa’un bus. También le tienen en cuenta su gran capacidad de representar los intereses de otro partido en vez de representar los intereses de AD. Otro que está en la cola es un robusto dirigente que le cansó la paciencia a un grupo político interno de AD por su extrema comodidad y entreguismo a otro partido. Este robusto caballero tiene siempre la barriga llena mientras que la militancia blanca sortea calamidad tras calamidad. A ambos les pasarán factura muy pronto; tanto al honorable caballero que siempre está sentado en su mesa y al robusto cuyo mayor pecado ha sido recibir por largos años grandes beneficios por su sumisión y decir en su casa que no gana ni para darle una caja de pastelitos a su propia gente.

En la URU… se van de vacaciones, lo dijo su Rector. Cero clases, cero problemas. El adelanto de vacaciones es una decisión que apuesta que para el venidero mes de agosto, la situación del país haya conseguido una salida a la conflictividad.

El negro es naranja… No me mintieron los pájaros de escritorio del partido Voluntad Popular Zulia. Este martes, el partido naranja le dio la bienvenida a Víctor Ruz, al que yo he bautizado el negro de oro de la política local. Después de un año como independiente y de aprender mucho en esa independencia, Ruz se enrola con el partido naranja. Junto a su equipo de trabajo, operará en el Oeste de la Ciudad. Ruz recibió ofertas de todos los partidos y al final, VPA fue su decisión. Su primera meta es conformar 100 comités de Rescate de la Democracia. No dudo que lo logrará. Debo felicitar a Voluntad Popular Zulia porque esta adquisición es de lujo. Éxitos a Ruz en esta nueva etapa de su vida política.

¡Cuánta inmoralidad!… La vice fiscal designada por los magistrados ilegítimos, fue sancionada por la administración Obama. Sólo Dios sabe cuántas cosas más nos espantarán.

La frase… “El soberano no es Maduro, es el pueblo”, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Así es que debe ir volviendo la cordura al país.

Imperdonable… Esta semana fue atacado el Hospital de Clínicas Caracas. Este es un crimen de Lesa Humanidad que ni en las más crueles guerras se cometen porque en los peores conflictos armados entre países se ha visto que atacan los centros de salud. Esto no es Democracia.

Una pregunta… ¿Dónde se meterán cuando esto caiga? Salvo que esta gente esté muy segura de que no se irán y serán eternos en el Poder, se tendrán que volar la cabeza de un plomazo, porque ni debajo de las piedras se van a poder esconder y esto lo digo sin ánimo de arengar más odio al odio, sino porque sencillamente donde los vean, la gente les va a caer a palo ni a gatos. Es demasiada la rabia acumulada que a la primera oportunidad, no los van a pelar.

Me partió el corazón… el tuit que escribió @Litterarias: “Conmueve que prof. de Filosofía Jorge Machado, preso injustamente por la dictadura, está dando clases de Descartes a sus compañeros de cárcel”. Así de grande somos los verdaderos venezolanos.

Felices 15… La Asociación Civil Súmate cumplió esta semana 15 años construyendo democracia. Qué hermoso esfuerzo y bellísima labor la que hacen a diario estos valiosísimos personajes de Súmate. Acá en Zulia, la amiga Marieta Morisco es el rostro visible de ellos y ha hecho de Súmate Zulia una referencia obligada para todos quienes queremos saber cómo son las cosas en materia electoral, comicial y democrática. Me uno al júbilo de la familia Súmate por este aniversario, sobre todo, me uno de todo corazón a la lucha incansable por demostrar que una Venezuela apegada a Derecho es posible. Que sean muchos pero muchos más los años que cumplan estos observadores de la rectitud y el cumplimiento.

San Francisco grita cambio… Será una avalancha y no lo dudo. Cuando en el país logremos salir de la barbarie y vayamos camino a nuestras primeras elecciones libres y soberanísimas, el Municipio San Francisco será el primero en celebrar la verdadera Libertad. En cada calle de la localidad sureña se escucha a diario con más y más fuerza el rechazo a un Gobierno que los tiene pasando enormes calamidades como hambre, enfermedad y miseria. Da tristeza cómo en San Francisco aumenta la mendicidad de niños y madre con niños recién nacidos que se aferran a las puertas de los supermercados y panaderías por una caridad para ver la luz del día. Da impotencia ver la frustración de quienes no pueden comprar una cuenta de pan y llevar medio kilo de queso para una comida por no tener en el bolsillo 10 mil bolívares para pagarlo. Pero peor es quien con 10 mil bolívares en la mano no puede ni comprar un kilo de arroz. Son tantos los predicamentos que se viven en San Francisco, que su pueblo está decidido a cambiar y ese cambio lo encarna Gustavo Fernández. Fernández ha ido poco a poco ganándose el respaldo de este Municipio que ya no cree en los cuentos chinos de ningún revolucionario, por eso creo, que llegado el momento, San Francisco le dará a Fernández la oportunidad de liderar el cambio que todos están esperando. No descuidemos este Municipio, porque aquí la oposición democrática muy pronto será gobierno.

Desprecio… un grupo de marabinos estuvo este martes en la Panadería Don Biaggio, cuando unos jóvenes activistas de “El Trancón”, entraron al lugar y hablaron con los responsables del comercio para pedir en colaboración agua y algo de pan para los muchachos de “Resistencia”. En la panadería se negaron a darles agua y pan. Un par de profesores universitarios que estaban en el sitio, compraron lo que los chicos pedían. Desde entonces comenzó una cadena: “No compren nada en Don Biaggio frente a Costa Verde”. A estas cosas son a las que me refiero. Cuando esta pesadilla termine, viviremos procesos postraumáticos.

La casta aguerrida… Los diputados jóvenes no se deben dejar amilanar por los viejos de la política y sus viejas mañas. Los jóvenes legisladores no deben temer a denunciar a quienes no quieren que nada cambie y que están allí, en la Asamblea Nacional diciendo que son más demócratas que los mismos demócratas. A estos chamos les digo con el corazón en la mano, DENUNCIEN, SEÑALEN, MENCIONEN, DEJEN EN EVIDENCIA a quienes están traicionando la Patria y a todos quienes votamos por ellos y los sentamos en el Parlamento. Sean valientes, saquen la casta aguerrida. La mayoría nacional los apoyará.

Nos leemos la semana que viene amigos… mientras tanto sigamos viendo como la Sociedad Civil y la Mesa de la Unidad avanzan, cómo el Gobierno pierde los ataques a la Fiscal porque no tienen efecto ante los destapes que ella hace, cómo la represión contra el pueblo no saca al pueblo de la calle porque el pueblo ha decidido irrenunciablemente que sea este Gobierno y su combo los que se vayan; sigamos viendo como lobbies internacionales a favor del Gobierno fracasan, sigamos viendo cómo al Gobierno todo le está saliendo mal, cómo corre el tiempo. Seamos testigos de un plebiscito que tendrá una fuerza moral demoledora sin que esto sea un cheque en blanco a la Asamblea pues debemos seguir exigiéndole que haga lo que debe hacer, como por ejemplo decir claro y fuerte que no estamos en Democracia y que peligran todas nuestras Libertades. Nuestros asambleístas deben decir que el Estado nos está dando un Golpe de Estado y hay que exigirles que lo digan con todas las letras porque tal y como lo escribió Hugo Santaromita en Twitter. “Las próximas cuatro semanas serán sin duda alguna las más importantes de los últimos 200 años. Venezuela se juega el derecho a ser libre”. Por eso sin miedo luchemos, luchemos e inscribamos en la historia una nueva fecha de Independencia, que abrirá las puertas al país que viene, el que nos merecemos y estamos esperando la mayoría, el decente, el de valores y principios, la Venezuela de Primer Mundo. Gracias por leerme.

DC / Yrmana Almarza | Me lo dijo un Pajarito | @Yrmana