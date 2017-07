Nacho dijo presente en la consulta popular desde Guatemala #16Jul

El mundo está sintiendo la voluntad de un pueblo que no desmaya y que está a punto de conseguir su libertad. Desde Ciudad de Guatemala, somos cientos de venezolanos demostrando que SÍ podemos tener la Venezuela que nos merecemos, que SÍ vamos a rescatar a nuestra patria de las manos de los tiranos que hoy la gobiernan y que SÍ somos la gran mayoría los que nos oponemos al narco régimen abusivo de Nicolás Maduro. Viva mi Venezuela libre.

A post shared by Nacho "Miguelito" Mendoza (@nacho) on Jul 16, 2017 at 10:29am PDT