Mueren cuatro brasileños en una discoteca durante una balacera en Paraguay

Cuatro personas brasileñas murieron la madrugada del lunes durante una balacera en una discoteca de la ciudad paraguaya Pedro Juan Caballero, a 600 kilómetros al norte de la capital, informó la policía.

El incidente dejó, además, unos diez heridos de bala que fueron atendidos en diferentes centros médicos.

“La discoteca se llama After Off y anoche hizo su fiesta de inauguración”, dijo por teléfono el oficial Lucio Caballero a The Associated Press. En tanto, el jefe policial de la zona, comisario Walter Gómez, indicó que “no hubo enfrentamiento sino que, directamente, dos individuos, según testigos, llegaron al centro nocturno y abrieron fuego”.

Caballero agregó que los fallecidos “dos varones y dos mujeres, todos brasileños, están en la morgue del hospital público de la ciudad a la espera de que lleguen sus familiares.”.

Aunque la investigación quedó a cargo de la fiscalía, Caballero comentó que “no se tienen datos precisos del hecho pero, aparentemente, los atacantes no identificados llegaron en un automóvil hasta la discoteca e hicieron numerosos disparos dándose a la fuga, posteriormente”.

Pedro Juan Caballero, capital del departamento del Amambay, está dividida solo por una calle de la ciudad Ponta Porá, tercera urbe en importancia del estado brasileño Mato Grosso do Sul.

