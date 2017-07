Milagros Paz: Maduro no está midiendo el costo político ni social de sus decisiones

Para la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Sucre Milagros Paz, Nicolás Maduro y el minúsculo grupo que lo acompaña en la “infeliz aventura de convocar a una Asamblea Constituyente Comunal, con el único propósito de perpetuarse en el poder, no están midiendo el costo político ni social de sus decisiones” y aseguró que al régimen se le hará imposible amedrentar a más de 20 millones de venezolanos que ya decidieron salir de esta pesadilla.

La asambleísta manifestó que la gobernabilidad en Venezuela “se perdió hace rato” y que de nada le valdrán las amenazas que vienen haciendo a los funcionarios públicos para que voten el domingo 30 en lo que considera “elecciones internas del Psuv”.

Paz señaló que las trampas que vienen cocinando las rectoras del Consejo Nacional Electoral afectas al oficialismo para vulnerar todo el proceso de la Constituyente, las decisiones írritas de los magistrados chimbos del TSJ contra los jueces designados por la Asamblea Nacional, las órdenes de captura y enjuiciamiento en tribunales militares de manifestantes civiles, las decisiones de aprehender a alcaldes electos mediante el voto popular y el incremento de la represión por parte de cuerpos de seguridad y grupos paramilitares armados contra quienes manifiestan en las calles de toda Venezuela, “no serán suficientes para detener la voluntad de cambio manifiesta por nuestro país. Señor Maduro, las cartas están echadas, retírese con la dignidad que le debe quedar y dé paso a gente que sí quiere al país y está dispuesta a trabajar en su reconstrucción”.

La también coordinadora regional de Primero Justicia en el estado Sucre, reconoció que esta semana “es crucial para el país” y por tal razón, pidió a los venezolanos que sienten miedo a perder sus trabajos o los beneficios sociales conseguidos, “a que se pongan la mano en el corazón y reflexionen sobre si esto es lo que quieren para ellos, sus hijos y sus nietos. No podemos hipotecar al país por una caja de comida, que no alcanza siquiera para cubrir los requerimientos alimentarios de una familia en una semana o que, en el peor de los casos, no llega con frecuencia sino cuando a la gente del Psuv le da la gana de suministrarla”.

Una caja de alimentos, una tarjeta socialista, un apartamento, un taxi o una moto, no valen más que la libertad de una nación que clama a gritos un cambio para comenzar a salir de los múltiples problemas que nos aquejan.

“Maduro tendrá que habilitar cárceles a lo largo de nuestra geografía si insiste en su proyecto hegemónico de perpetuarse en el poder. Los venezolanos no nos vamos a dejar. Hemos sido muy pacíficos, muy obedientes y muy sumisos, pero nos cansamos de pasar trabajo, de pasar hambre, de ver morir a nuestros enfermos por falta de medicinas, de ver caer a nuestras familias a manos del hampa. El paro de 48 horas de mantendrá, la gran toma de Caracas se hará y seguiremos en las calles hasta tanto restituyamos el hilo constitucional y devolvamos a Venezuela la paz que se merece. Entienda Maduro que su ciclo se cerró, aquí el único que está en desacato y pasándose la Constitución por el forro es usted. A nosotros nos asiste la razón”, concluyó.

DC/NP