Michael Phelps perdió por dos segundos carrera contra un tiburón blanco (Video)

El multimedallista olímpico Michael Phelps perdió la muy publicitada carrera que disputó contra un tiburón blanco, la cual formaba parte de la promoción de un ciclo especial de documentales producido por Discovery Channel, emitido este domingo en Estados Unidos.

El campeón olímpico lanzó la famosa Semana del tiburón de Discovery Channel, con una carrera nunca antes vista: el nadador se enfrentaría en el agua a un gran tiburón blanco, para ver quién es más veloz.

En el programa, el deportista nadó, y perdió por dos segundos la carrera de 100 metros con la máquina asesina del océano. No obstante, para decepción de muchos, el nadador más laureado del olimpismo internacional no compitió al lado de un escualo real, sino que lo hizo a través de un programa de animación computarizada.

Con la ayuda de una simulación por computador, los científicos grabaron al tiburón haciendo el recorrido que luego hizo el propio Phelps, quien se quejó de que el agua estaba bastante fría y pidió la revancha.

