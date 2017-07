Más de 700 personas están afectadas por un brote de diarrea en Colombia

Este sábado se conoció que al menos 777 personas del municipio de Ipiales, ubicado en el suroeste de Colombia, están afectadas por un brote de diarrea.

Hasta el momento se desconocen las causas de la emergencia sanitaria que no es mortal. El brote fue detectado el pasado lunes cuando acudieron varias personas con “náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal”.

“Si bien la patología (…) se resuelve entre dos a tres días, el llamado es a que no se automediquen, a que no usen antibióticos porque no sabemos si es un virus o una bacteria”, explicó la secretaria de Salud en la zona, Ana María Revelo.

“Hasta el momento no se ha identificado alimentos en común como tampoco asistencia a un evento en común” y los casos se detectaron en zonas urbanas y rurales del municipio.

