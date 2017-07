Mary Pili Hernández: Nadie puede ni amenazar ni obligar a ciudadanos para que voten

La exministra de la Juventud, Mary Pili Hernández, señaló que ni la oposición tiene derecho a impedir el voto de los venezolanos, ni tampoco el chavismo puede obligar a alguien a votar si éste no desea hacerlo.

“Nadie tiene derecho a amenazar a alguien que quiera ir a votar, ni tampoco a coaccionarlo para que vaya a votar, ese es un derecho que tenemos garantizado en la Constitución y tenemos que tener la capacidad de ejercerlo libremente. Es decir, que quien quiera ir a votar lo pueda hacer con tranquilidad, y el que no quiera no sea obligado a ir. Eso es un aspecto fundamental porque la MUD está llamando a impedir que la gente asista y eso es violatorio de los derechos humanos, es antidemocrático, anticonstitucional, impedir que el otro ejerza su voto”.

Por el otro lado, tampoco está de acuerdo con que el Gobierno obligue a votar, “el que quiera que vaya porque es su decisión, pero lo que no puede ser es que el Gobierno esté obligando a la gente a que se tiene que registrar con el Carnet de la Patria después de ir a votar para certificar que votaron, ¡eso no puede ser!”. Agregó que el único documento que se requiere para votar es la cédula de identidad.

La periodista cuestionó que la Mesa de la Unidad apoye al grupo denominado Resistencia, a cuales tildó de psicópatas ‘quemagente’.

“A la MUD le dio por incentivar a una cuerda de psicópatas ‘quemagente’, que entonces cuando no están de acuerdo con alguien, o que alguna persona pase por un lugar, o que vaya a trabajar o que vaya a votar, entonces resulta que los psicópatas ‘quemagente’ queman viva a la persona y le echan fuego, eso no puede ser. No puede ser que la Mesa de la Unidad esté respaldando a ese grupo de psicópatas que se dicen llamar Resistencia, que lo que están haciendo es quemando personas vivas, agrediendo, linchando, eso no puede ser. Creo que es un momento importante para que la MUD se deslinde de ese tipo de grupos que se llaman la Resistencia, que lo que han hecho es asesinar personas de las maneras más atroces”, aseveró la exministra.

DC | Panorama