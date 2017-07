Maikel Moreno: Fiscal General incurrió en “error inexcusable” #4Jul

Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declara sobre el antejuicio de mérito en contra de la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz.

Antes de iniciar el procedimiento, Moreno puntualizó la supuestas responsabilidades que se le señalan a la fiscal general. Indicó que son de carácter ético y legal.

Ortega Díaz no acudió al Poder Judicial por considerar que el proceso se encuentra amañado. “Yo no he cometido delitos ni faltas, aun así, no me voy a someter a ese Tribunal inconstitucional e ilegítimo”, declaró minutos antes de que iniciara el antejuicio en su contra.

ÚLTIMA HORA | Sala Constitucional del TSJ declara que Fiscal General Ortega Díaz incurre en abuso de poder y comete error inexcusable #3Jul — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) July 4, 2017

DC/EN