Maduro ordenó sanciones severas a Televen y Venevisión por promover un “terrorismo mediático” (Video) #31Jul

El presidente de la República Nicolás Maduro, ordenó poner “sanciones severas” contra Televen y Venevisión por no apegarse a la Constitución y en cambio promuevan el “terrorismo mediático”.

Dijo que los operativos especiales de cobertura de cadenas televisivas promueven el ejercicio democrático. Enfatizó y recalcó a los dueños de medios ¿Están comprometidos con la Constitución y la democracia o tendremos que tomar medidas?”.

Criticó que en cambio de realizar la cobertura, se pasaran imágenes que asegura corresponden a “terrorismo mediático”.

“No voy a permitir golpes de Estado. No lo voy a permitir. Lo que hicieron ayer es inaceptable desde el punto de vista político. No lo vamos a permitir, mano dura le encargo al Vicepresidente ejecutivo”. manifestó Maduro a los dueños de los canales de televisión.

“Sé sus apellidos, propiedades, sé todo, y si no me intimidad las sanciones del imperio (Estados Unidos), no me intimida nada en este mundo”.

DC | 800Noticias