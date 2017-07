Maduro entregó sables de Simón Bolívar a funcionarios sancionados por EEUU #26Jul

El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó la entrega de réplicas del sable que usó el libertador, Simón Bolívar, durante la batalla de Carabobo.

“A los agredidos por el gobierno de Estados Unidos he decidido entregarle a cada uno la espada inmortal del libertador Simón Bolívar, el sable de la Batalla de Carabobo que le entrgó al general en jefe Rafael Urdaneta para que se lo lleven a sus casas, lo tomen con sus manos, lo lleven en su corazón”, anunció el madnatario durante un contacto televisivo.

Maduro entregó las réplicas del sable a Tibisay Lucena, Tarek William Saab, Elías Jaua, Iris Varela, Néstor Reverol, Sergio Rivero, Carlos Pérez Ampueda, Franklin Duque y Simón Zerpa.

El mandatario nacional dijo que reconocía la valentía, honestidad y valores patrióticos de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena “Le entrego este sable con mucha autenticidad y sé que lo entrego en nombre de todo un pueblo porque toda Venezuela se solidariza con usted ante este ataque de EE UU”, añadió.

Lucena aseguró sentirse honrada por el reconocimiento. “Me siento muy honrada, nunca pensé que iba a recibir este honor tan grande que representa esta espada. No tegngo cuentas, no tengo bienes ni tengo visas en EE UU, lo que sí tengo es un gran orgullo de pertenecer a una institución y por eso me están sancionando”, respondió Lucena.

Por otro lado, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, destacó que la medida anunciada por el gobierno de Donald Trump se trata de una sanción a la trayectoria. “Yo entiendo que es una sanción a la trayectoria, a una lucha que comenzó cuando teníamos 14 años de edad (…) Se condena la lealtad a la patria, una historia antimperialista, honesta, decente. Si esa ha sido la sanción, nosotros recibimos esa sanción como una medalla en el pecho”, respondió Saab.

Iris Varela, candidata a diputada de la asamblea nacional constituyente, recibió la espada mientras el presidente aseguró que las sanciones impuestas por el “gobierno imperialista de Donald Trump son como una medalla” para la ex funcionaria. Dijo además que le entregó el sable sabiendo “que va en buenas manos y que va a estar listo y presto para hacer justicia, que es lo que falta en Venezuela”.

La ex ministra de Asuntos Penitenciarios se mostró extrañada por no recibir sanciones por parte del gobierno americano previo al día de hoy. “Yo estaba esperando que me sancionaran los gringos, yo decía ‘bueno no puede ser que ellos sancionen a compatriotas y a mí no, ¿Qué he hecho yo para que no me sancionen?’. Pero gracias a dios que hoy a esos imbéciles se les ocurrió sancionarme, la sanción de ellos se convierte en el mejor reconocimiento a mi espíritu revolucionario”, declaró Varela.

DC | El Nacional