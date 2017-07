Madre de Carlos Julio Rojas asegura que “le sembraron pruebas” para incriminarlo

Sol Rojas, madre y defensora del periodista, comunicador y activista social Carlos Julio Rojas, detenido por efectivos policiales la semana pasada en las inmediaciones de La Candelaria, conversó sobre los detalles de este caso con Vanessa Davies en su programa Por donde vamos, rechazando la manera como fue privado de libertad.

“A él se le imputan delitos militares siendo un civil, delitos militares que no tipifican pues el delito de traición a la Patria para que exista tiene que estar Venezuela en una guerra con un país extranjero, cosa que no está ocurriendo. Igualmente se le imputa rebelión militar y en este momento no se ha sublevado a ningún oficial, así como el delito de sustracción de armamento militar. Denunció que hubo una siembra de prueba, le cambiaron cuatro kilos de papa por cinco granadas”, manifestó Sol Rojas.

Destacó que solo sus abogados han podido verlo en la audiencia de este lunes y que este martes fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde. “Lo más extraño es que también se le acusa de haber explotado una tanqueta, lo que se regó por las redes sociales como una especie de chisme, pues eso nos verdad, lo que demuestra la falta de seriedad del Estado que debería primero averiguar”, resaltó Rojas.

DC | Unión Radio