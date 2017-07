Luisa Ortega Díaz: No me someteré a este tribunal inconstitucional #4Jul

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, desacreditó el proceso judicial que se lleva en su contra en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Indicó que la solicitud del diputado Pedro Carreño, que pide que se realice un antejuicio de mérito, es “confusa y extravagante”.

“No acudí al TSJ porque no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor”, setenció.

“No he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo (…) Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Pedro Carmona”, acotó.

Ortega Díaz indicó que ella sabe que el día de hoy ocurrirá su remoción y también la del vicefiscal, Rafael González. Recordó que hoy el Tribunal Supremo de Justicia se adjudicó las competencias del Parlamento para designar a la vicefiscal Katherine Harrington.

“¿Cuál es el legítimo vicefiscal?”, agregó.

“Esa confusa y extravagante solicitud, el parlamentario trascribe un extracto de una sentencia que se publico 8 días después. Además, de la creatividad que tiene este diputado que dice que nos vigilan por Directv también es pitoniso, puede ver el futuro”, explicó la fiscal entre las iregularidades el texto de Carreño.

La fiscal detalló que Carreño realizó una solicitud amañada, en la que se le acusa de incurrir en una falta grave por rechazar la designación realizada en 2015 de los magistrados del TSJ. Además, el legislador también la acusó de deshonrrar el Poder Ciudadano y de haber incurrido en una falta por haberse opuesto a las sentencias 155 y 156, que le quitaban sus competencias al Parlamento.

“El dice que mi actuación va en decoro del Poder Ciudadano, porque he atacado la propuesta del presidente la República de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y sí, sí lo he hecho. Esa convocatoria viola la Constitución y yo estoy obligado a protegerla”, agregó.

