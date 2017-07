Lo dijo Tibisay Lucena: Quien no esté de acuerdo con la ANC no está obligado a votar #25Jul

Este martes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, sugirió que quienes no estén de acuerdo con la asamblea nacional constituyente (ANC) no están obligados a ejercer su derecho.

“Si no les gusta la elección, no voten”, dijo Lucena en rueda de prensa. No obstante, omitió el hecho de que la ANC se lleva a cabo sin consulta previa para que los electores decidieran si querían o no reformar la Carta Magna, y sin que exista tampoco una opción para frenar la medida mediante el voto.

Centros de votación de zonas de Caracas en los que se registran hechos de “violencia” no abrirán sus puertas para sus electores, que tendrán que desplazarse hasta el Poliedro de Caracas, confirmó Lucena, presidenta del CNE.

En la capital, la medida se aplicará en los centros que están alrededor de la plaza Francia de Altamira, así como en las parroquias Baruta y El Cafetal; El Hatillo; Colinas de Los Ruices, Macaracuay, La California, El Marqués y Horizonte.

Pero las advertencias no quedaron allí. “Centro de votación donde se impida ejercer el derecho al sufragio, perderá su cualidad como centro y será excluido para las elecciones de gobernadores”, señaló Lucena, a propósito de unos comicios programados para el 10 de diciembre.

En el caso del municipio Libertador, donde también manifestantes han manifestado su descontento con Maduro, los habitantes de la parroquia Candelaria tendrán la posibilidad de votar en San Agustín, San José y El Recreo.

Las cifras

13886 centros de votación (95%) ya fueron instalados, faltando parte de Portuguesa, Miranda y Distrito Capital.

30.000 mesas ya se encuentran instaladas.

100% de técnicos de mesa fueron capacitados.

Se desconoce la cantidad de miembros de mesa que cumplirán servicio este domingo.

