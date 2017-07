Lilian Tintori respondió a las críticas por agradecer al gobierno: “Lo cortés no quita lo valiente” (Video)

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, expresó que “lo cortés no quita lo valiente”, luego de recibir fuertes críticas al reconocer que agradeció a Delcy Eloína y Jorge Rodríguez por mediar para que al coordinador de Voluntad Popular le otorgaran la medida sustitutiva de casa por cárcel.

“A mí me han enseñado a ser educada, siempre. Y el marco en el que conté eso fue precisamente a las 3:00 de la mañana cuando abrí la puerta y vi a funcionarios armados, toda la calle llena de funcionarios y estaban estas personas”, manifestó la activista por los derechos humanos.

Asimismo, detalló que ella le tendió su mano y agradeció a todos los que estaban allí, no solamente a los Rodríguez. “Ellos son responsables de la miseria que vive el país, eso todos los sabemos.Yo como mujer venezolana, mujer y esposa, yo me siento un poquito más tranquila de que aquí a Leopoldo no lo van a torturar más”, dijo.

#DECLARACIÓN "Lo cortés no quita lo valiente" dijo a RCN @liliantintori respondiendo críticas por agradecer a hermanos Rodríguez #jul10 pic.twitter.com/u1OJCbYKw2 — Elyangelica Gonzalez (@ElyangelicaNews) July 10, 2017

DC | El Cooperante