Liberan a Óscar Rivas, director de la película donde participa piloto Óscar Pérez #31Jul

Este lunes fue liberado el Director de la película donde participó en el año 2005 el piloto Óscar Pérez quien se ha declarado en rebeldía contra el gobierno de Maduro.

El director de la película “Muerte Suspendida”, Oscar Rivas Gamboa, fue detenido el pasado 28 de julio por funcionarios del CICPC por estar presuntamente vinculado en el sobrevuelo que dio el inspector Oscár Pérez por Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior y Justicia, lo cual fue calificado por el gobierno de Maduro como un acto terrorista, el pasado 27 de junio.

El reconocido director fue voluntariamente a la sede de la policía científica ya que había recibido una citación y desde ese momento fue privado de su libertad.

Este lunes, su esposa Damarys Méndez confirmó a El Nacional que desconocía las causas de su detención: “Nos llegó la información de que posiblemente tiene que ver con una llamada que le hizo Óscar Pérez mucho antes de lo ocurrido con el helicóptero. No sé de qué hablaron, quizás sobre la segunda película que mi esposo realiza, Desafío urbano. Entre ellos hay una amistad, no lo negamos, pero no estamos de acuerdo con la forma en la que se procedió con una persona que tiene 27 años de carrera”, dijo.

Liberado nuestro amigo el cineasta Oscar Rivas Gamboa, director de Muerte Suspendida. Una buena noticia, entre tantas malas. pic.twitter.com/Ian0RRKVPP — LEOCENIS GARCÍA (@LeocenisOficial) July 31, 2017

