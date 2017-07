Las desgarradoras palabras de la madre de Andrés Uzcátegui, joven asesinado en la Isabelica este #20Jul (Video)

La madre de Andrés Uzcátegui contó cuales fueron las últimas palabras que intercambió con su hijo luego de que fuera asesinado presuntamente por un impacto de proyectil en el pecho durante una arremetida de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en La Isabelica, Valencia, estado Carabobo, este jueves.

Leer También: Fueron asesinados dos jóvenes Robert Lugo y Andrés Uzcátegui tras enfrentamiento con la GNB en La Isabelica #20Jul

“Otro niño más, porque ese era mi niño ¡Dios mio! Me dijo: ‘mami voy a afeitarme’, le dije está bien hijo, pero por qué no vas a Bello Monte y lo haces allá. Me dijo: ‘no, yo voy para el cuatro a afeitarme’. Fueron las últimas palabras que me dijo”, expresó la mujer entre lágrimas.

Un familiar de la víctima, quien fue indentificado por la madre, aseguró haber sido la última persona en verlo. ” Yo lo vi. Yo entré a la clínica y los médicos me dijeron que los guardias le dispararon a quema ropa y le partieron el corazón”.

La Fiscal 27 de la entidad fue designada por el Ministerio Público para investigar el asesinato del joven. Además de otras seis personas que resultaron heridas durante la represión de los cuerpos de seguridad del Estado.

¡Desgarrador! "Otro niño más" esa fueron las declaraciones de la madre del joven #AndresUzcatequi, joven asesinado este jueves en la #Isabelica, #Carabobo A post shared by Las Verdades de Eleazar (@lasverdadesdeeleazar) on Jul 20, 2017 at 4:00pm PDT

"A mi hijo le partieron el corazón como lo tengo yo",me decía la mamá d Andrés Uzcátegui,asesinado en La Isabelica. Recibió impacto en pecho pic.twitter.com/wpIfI77kL7 — Heberlizeth González (@Heberlizeth) July 21, 2017

DC | El Nacional