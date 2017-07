La Chinita saldrá en procesión por la paz el martes 18 de julio

La Arquidiócesis de Maracaibo, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y el Consejo de laicos, te invitan a participar de una jornada de oración, en el marco del homenaje mensual a la Virgen. Un momento para alabar, orar y recibir la bendición de Dios en nuestra vida ¡Te esperamos! #SomosBasilicaChinita #CasaDeOracion

