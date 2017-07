La bandera Venezolana dijo presente en los los Premios Platino 2017 (Fotos + Vídeos)

Las casi 4.000 personas que se reunieron el sábado #22J en La Caja Mágica de Madrid para celebrar el cine Iberoamericano comenzaron la noche bailando al ritmo de los irresistibles "Gente de zona" en un ambiente festivo que pasó a ser reivindicativo con las primeras apariciones de los representantes venezolanos. "Queremos a #Venezuela libre, nos urge Venezuela libre", gritó en el escenario la actriz caraqueña @pakritimaduro envolviendo su pecho con una bandera tricolor. Lea esta y otras noticias haciendo clic en el link de nuestra #BIO #Venezuela #PremiosPlatino #Noticias Video: EFE

A post shared by Diario 2001 (@2001online) on Jul 23, 2017 at 5:48am PDT