Juan Arango retorna al New York Cosmos de la NASL

El venezolano Juan Arango no piensa en el retiro, y regresa al fútbol norteamericano para jugar con el Cosmos de Nueva York, equipo en el que jugó en el 2016 y fue campeón de la North American Soccer League (NASL), Segunda División de EEUU.

El excapitán de la Vinotinto viene de jugar con Zulia FC, donde disputó la Copa Libertadores 2017 y el Torneo Apertura del fútbol venezolano, anotando cuatro goles y dando cinco asistencias, en 21 encuentros con el club petrolero

El club de la Gran Manzana lo hizo oficial en su página web. “Damos la bienvenida al MVP NASL de 2016, Juan Arango está de regreso a nuestro club”, apuntó el técnico del Cosmos, el venezolano Giovanni Savarese.

El estratega criollo ya lo tuvo a sus órdenes en la campaña de 2016, y sabe lo que le puede aportar el jugador maracayero. “Su experiencia y calidad proporcionarán un tremendo recurso a nuestro equipo este año”, declaró Savarese.

El mediocampista fue pieza clave en el campeonato logrado por el Cosmos en la temporada NASL 2016. Arango disputó 29 partidos, donde anotó 15 tantos y repartió siete asistencias, para entrar 10 veces en el ‘Equipo de la Semana’ y ganando el ‘Jugador del Mes de la NASL en octubre’.

El volante venezolano se mostró satisfecho por regresar a Nueva York. “Este es un buen momento para volver al Cosmos. Después de ganar el título el año pasado, uno puede sentirse afortunado de usar esta camiseta una vez más. Espero poder entrar en el campo y ayudar al equipo de cualquier manera que pueda”, señaló Arango.

El Cosmos debutará este sábado 29 de julio en la temporada de otoño NASL 2017 ante el Miami FC en el MCU Park.

