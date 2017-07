Juan Andrés Mejía: el soberano ha demostrado hoy que no acepta el fraude constituyente de Nicolás Maduro #16Jul

El coordinador nacional político encargado, diputado Juan Andrés Mejía, aseguró que hoy se venció la violencia que pretende imponer el régimen de Nicolás Maduro, hoy “El poder lo tiene el pueblo soberano, y ese mismo pueblo ha demostrado hoy que no acepta el fraude constituyente de Nicolás Maduro”, afirmó.

Indicó que en toda Venezuela se salió a la calle, con profunda convicción de lograr el cambio de manera democrático. A partir de hoy arranca una nueva etapa que solo es posible porque esos millones de personas quieren cambio. El proceso comenzó muy temprano en Australia y en los 2000 puntos de Venezuela quedó claro que vencimos la violencia del régimen de Nicolás Maduro. Esto demuestra que el poder no lo tiene el que maneja las armas, tampoco quien maneja el dinero. El poder lo tiene el pueblo soberano y ese mismo pueblo ha demostrado hoy que no acepta el fraude constituyente de Nicolás Maduro. Esto es una fuerza que une a todos los sectores democráticos del país y nos lleva a luchar por lo que queremos los mejores venezolanos, una mejor Venezuela. El momento es hoy, los venezolanos estamos dispuestos a cualquier cosa y quien no haya salido todavía tiene la oportunidad para votar”.

Para el responsable del Movimiento Internacional de VP, Manuel Avendaño, afirmó que la jornada en el exterior ha sido histórica. “Hoy ha sido un día extraordinario para los venezolanos, pero no solo para quienes seguimos luchando en Venezuela, sino también para todos aquellos que han vivido la diáspora. Sabemos que en estos momentos algunas mesas en el exterior ya han cerrado y las demás siguen funcionando al 100%. En Australia votaron más de 4000 venezolanos, tantos votos como tuvimos en el resto de Asia, en África, en Europa y América. Nosotros esperamos que los votos sean muchos más, para rechazar lo que el régimen pretende imponer por la fuerza. Este es un proceso civil y democrático, contrario al fraude constituyente de Miraflores”.

Desde Chacao, la responsable del comité de Liberación y diputada al Parlasur, Adriana Pichardo, indicó que este voto vale por la libertad de los más de 400 presos políticos en Venezuela. “Estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho al voto. Invitamos a todos para que salgan a votar masivamente. Esto es una fiesta democrática y debemos quedarnos hasta el final de la fiesta. Este ha sido un proceso muy rápido en cada uno de los puntos soberanos. El único altercado que hemos tenido es que nos estamos quedando sin material, pero ya lo estamos solventando. Todos salgamos hasta las 4 de la tarde para protagonizar este proceso ciudadano y único en Venezuela”.

El concejal del municipio Chacao, Alfredo Jimeno, expresó que el pueblo venezolano hoy dio una muestra de civismo. “En este día 107 de resistencia demostramos que estamos comprometidos con Venezuela y con esta nueva etapa que vamos a ejecutar. Lo que hacemos hoy es una consulta popular ejerciendo la soberanía que reside en el pueblo. Estemos atentos al llamado de la dirigencia para comenzar esta nueva etapa de lucha”.

El también concejal del municipio Chacao, Rafael del Rosario, expresó que “es un sí de corazón, de Venezuela y por todas las personas que quieren un cambio, paz, democracia y libertad. Hacemos un llamado a todas las personas a que se movilicen pacíficamente al punto soberano; hay uno cerca de cada municipio, cada casa, cada escuela. No hay excusas, salgamos todos a conquistar #LaMejorVzla”.

El coordinador municipal de Voluntad Popular y concejal del municipio Baruta, Luis Somaza ejerció su derecho al voto en el punto soberano ubicado en Santa Cruz del Este. “En estos 107 días de protesta esta es la más importante, en donde sin intermediarios vamos a demostrar el rechazo de millones venezolanos al fraude constituyente y hacer respetar decisión del pueblo venezolano de restituir el hilo constitucional, la democracia y el Estado de Derecho”.

La responsable juvenil del estado Miranda, Mariana Suárez, expresó que “hoy dijimos Sí por cada joven que murió víctima de la injusticia, hoy dijimos si por lo que se fueron con la esperanza de volver a su tierra, hoy dijimos Sí por el sueño de crecer y vivir en Venezuela en Paz y democracia. Por nuestro hermano Samuel Petit, Gilber Caro, Daniel Ceballos y todos los presos políticos, hoy salimos a la calle. Este 16 de julio estamos haciendo historia”.

En toda Venezuela participación masiva en consulta popular

Los miembros de la dirección regional y municipal del partido han estado activos participando y apoyando para que este proceso fluya con normalidad y civilidad. El concejal de Maracaibo, Eduardo Vale, a su llegada al punto soberano de la Iglesia de La Trinidad, ubicada en la zona norte de la ciudad, expresó que “nosotros estaremos acompañando en todos los puntos de Maracaibo garantizando la participación de los zulianos, nos mantendremos vigilantes de lo que se pueda presentar y pretenda atentar con la paz de los venezolanos”.

Gustavo Ruiz, miembro de la dirección regional de Voluntad Popular, señaló la importancia de este proceso al que calificó de histórico, dijo que hoy los venezolanos se están dando la oportunidad de construir el país que anhelan. “Venezuela está cambiando porque el pueblo se decidió a cambiar. Queremos un país que, más que mesoneros para el exterior, produzca profesionales, expertos y técnicos que trabajen en el desarrollo y la recuperación del país”.

Víctor Barboza, coordinador en Maracaibo de Juventudes de Voluntad Popular calificó este proceso como el acto más grande de rebeldía ciudadana. “Hoy los jóvenes le decimos que Sí a un futuro en Venezuela. Hoy los venezolanos votamos tres veces sí, si por un país democrático, si por un país donde las instituciones estén del lado de los ciudadanos y no de la dictadura, pero sobre todo si por un país de futuro donde los jóvenes tengamos garantizadas nuestras oportunidades”.

Desde la parroquia Naiguatá, en el estado Vargas, el diputado Winston Flores informa que desde muy temprano los vecinos se encuentran ejerciendo su triple “Si”, en los 26 centros de votación en la región. “Este domingo 16 de julio, día en que se demostrará que #ElPuebloDecide rechazar el fraude constituyente de Nicolás Maduro, exigir a la Fuerza Armada Nacional (FAN) cumplir con la Constitución y renovar los Poderes Públicos para servir a los ciudadanos y ser garantes de unas elecciones generales libres y transparentes. Desde la costa varguense, el ciudadano está decidiendo su destino, diciendo que no quiere esta constituyente fraudulenta”.

Desde el Táchira, el diputado en la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Sergio Vergara, hizo un recorrido por los diferentes puntos ubicados en las parroquias de la ciudad de San Cristóbal, en donde hubo total normalidad. “Este domingo los gochos contundentemente ratificamos el sentido con el que queremos construir patria y libertad. La gente salió desde tempranas horas, a las 5 de la mañana había gente en cola, miles que han manifestado su voluntad, garantizando que la aceptación de la gente es efectiva, en un proceso que demuestra la alegría y la expresión de quienes quieren resolver los problemas través de este mecanismo”.

