J Balvin respondió a rumores sobre cirugía en el rostro (Video)

Tras las últimas publicaciones del reguetonero J Balvin en sus redes sociales, en las cuales se le un poco diferente, se ha generado una fuerte ola de rumores sobre su paso por el quirófano para realizarse unos “retoques” en el rostro, comentarios a los que el artista respondió negando que haya recurrido a la cirugía estética.

El colombiano dejó atrás su cabello de colores y volvió a su tono oscuro, además, se le ve mucho más delgado y con el rostro más rejuvenecido. Ante ello, sus seguidores no han dudado en asegurar que el cantante se sometió a una intervención quirúrgica estética. No obstante, el intérprete de “Mi gente” se pronunció al respecto.

“Entonces ya están diciendo que me hice algo en la cara. Ya están muy locos con esos tres pelos que tenía siempre me he cuidado la cara, con cremitas, he bajado de peso, y me veo más baby”, manifestó.

@jbalvin habla de su cambio de look ¡Escucha lo que dice! 🎥: Instagram A post shared by TVyNovelas USA (@tvynovelas_usa) on Jul 3, 2017 at 9:03am PDT

🗣 A post shared by J Balvin (@jbalvin) on Jul 5, 2017 at 11:35am PDT

Jose A post shared by J Balvin (@jbalvin) on Jul 5, 2017 at 3:49pm PDT

DC | El Cooperante