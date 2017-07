Helen Fernández: Estamos dispuestos a recuperar la democracia venezolana

Este sábado la Alcaldesa Metropolitana Encargada, Helen Fernández, acudió al aeropuerto internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, para recibir a la comisión de los ex presidentes latinoamericanos quienes participarán este domingo en la consulta popular como observadores (…) “Ellos serán los ojos del mundo”.

Fernández agradeció la presencia de los Mandatarios latinoamericanos, Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica, Vicente Fox, ex presidente de México, Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, Tuto Quiroga, ex presidente de Bolivia y Miguel Rodríguez ex presidente de Costa Rica, asegurando que pronto rescatarán los poderes y la democracia venezolana la cual ha sido secuestrada por el régimen de Maduro, alegando que “los venezolanos no estamos dispuestos a vivir arrodillados estamos dispuestos a recuperar la democracia venezolana”

“Esta muestra de solidaridad internacional nos demuestra una vez más que no estamos solos; el mundo entero se preocupa por los graves tratos que Maduro se ha encargado de ordenar hacia el pueblo”. Asimismo indico que los ex presidentes latinoamericanos asistirán los centros de operaciones donde podrán ver cómo el pueblo se ha organizado para manifestar su rechazo a la Constituyente y al Gobierno Nacional.

La Mandataria Capitalina en compañía de la dirigente María Corina Machado, ciudadanos y demás actores políticos señaló que “éste domingo el pueblo venezolano expresará su descontento y rechazo hacia Maduro y su Gabinete en cada rincón del mundo (…) mañana será un día histórico, este lunes 17 de julio nacerá una nueva Venezuela”.

Finalmente la Alcaldesa Encargada indicó que serán más de 630 puntos alrededor del mundo donde los venezolanos podrán expresar su voto (…) estos puntos estarán ubicados en más de 88 países, que no se quede nadie sin votar.

DC/NP