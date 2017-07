Guevara: el #16julio va surgir un mandato del pueblo que será santa palabra para los Poderes Públicos y militares

Tras caminar desde la casa del líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López, los dirigentes nacionales de Voluntad Popular, acompañados de Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López, llegaron a la movilización convocada por la Unidad Democrática, #100DíasDeResistencia, en la avenida Francisco de Miranda. Desde allí ratificaron el llamado al pueblo venezolano de participar en la jornada histórica de este domingo 16 de julio en el que #ElPuebloDecide su futuro para desconocer el fraude constituyente de Nicolás Maduro.

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, expresó que “hermanas y hermanas estos 100 días han significado un antes y un después en la historia de este proceso y los jóvenes de Venezuela han sido quienes han puesto la mayor parte del sacrificio. Hay que conmemorar que llevamos 100 días de resistencia y 91 caídos en esta lucha, que dejemos claro que sus muertes no fueron en vano y que marcharnos a Miraflores no para quitar a Maduro sino para juramentar un nuevo presidente. Hay que estar claro del profundo sentido político que tiene el plebiscito del 16 de julio. Porque es precisamente el mayor acto de desobediencia en la historia de la humanidad. El domingo el 16 de julio va surgir un mandato del pueblo que será santa palabra para todos los Poderes Públicos y militares de Venezuela, a partir de allí se inicia la Hora Cero Nacional”.

Indicó que la organización ciudadana es fundamental para el proceso en el ejercicio de los artículos 333 y 350 de la Constitución. “Quiero reafirmar el importante papel que tiene cada venezolano en el plebiscito del 16 de julio. Hermanos, ustedes son la vanguardia de esta lucha, quienes nos han llevado a seguir luchando por la libertad de todos. Son 431 presos políticos y seguiremos luchando hasta lograr la libertad de todos. Estos 100 días representan la mayor parte del sacrificio, pero ya no podemos depender de nuestros jóvenes. Cada venezolano debe asumir su responsabilidad histórica con la aplicación del 333 y el 350. Esta es la lucha de un pueblo que no se dejará esclavizar por una dictadura. Nicolás Maduro no tiene tantas cárceles y balas como nosotros hombres y mujeres resteados con el cambio”.

Guevara indicó que el proceso es un acto de desobediencia civil y de resistencia pacífica ante la imposición de Nicolás Maduro del fraude constituyente. “Nosotros somos los que vamos a organizar nuestro propio proceso y en ejercicio del 350, este pueblo va decir que no necesita unas rectoras tramposas para dejar claro que este pueblo no se va calar esta vaina. El artículo 333 es el segundo artículo que estamos aplicando el 16 de julio, este se refiere a que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en la restitución del orden constitucional, que en Venezuela hoy no existe, por lo tanto todos tenemos el deber de colaborar en la restitución. El domingo el pueblo va tomar una decisión ejerciendo su soberanía, que otros quieren decidir por nosotros. Esa constituyente no va, porque no es legítima, nadie la va reconocer ni la va respetar”.

En ese sentido, la vicepresidente de la Comisión de Medios, diputada Olivia Lozano, expresó que “100 días de resistencia y estamos en la calle. La dictadura hoy está más débil, 90% de los venezolanos rechaza el fraude constituyente de Nicolás Maduro. No vamos a descansar, el 16 de julio va ser histórico y vamos demostrar que #ElPuebloDecide su futuro y no Nicolás Maduro y su fraude constituyente”.

Para el diputado por Caracas, Ismael León, “el 16 de julio tenemos que estar todos en las calles en los Puntos Soberanos votando por la libertad de Venezuela y en contra de este fraude constituyente”, puntualizó.

