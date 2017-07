Yo estoy aquí y mi pana @fran_cervelli se encargó de llamarme 1000 veces para que votara por Venezuela y aquí estoy cumpliendo por mi hijo por mi familia y toda Venezuela el país que amo y siempre amare!!! 🇻🇪

