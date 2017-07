Gerente de Pdvsa Occidente obliga a trabajadores a votar en la ANC de Maduro (Audio)

El gerente de Pdvsa Occidente amenazó a los trabajadores de la Estatal Petrolera para que voten en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) promovida por el presidente Nicolás Maduro.

En un audio difundido por El Ají se aprecia como el gerente les exige que si no hay tinta indeleble se tomen una foto. Del mismo modo, les indicó que “no va a pedir el 1×10 pero lo va a revisar el 26 de julio”.

“Todo el que se sienta miembro de la División Lago debe ir a votar el próximo 30 de julio (…) Aquí no me va a venir nadie ‘que no me informaron’ (…) El que es jefe en esta división debe votar”, dijo el gerente.