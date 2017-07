Gaby Vegas se las cantó a Televén tras despido de tres animadoras: “Es una cochinada”

Las reacciones tras el escandaloso despido de tres animadoras de Televén sigue apareciendo. En esta oportunidad fue la modelo Gaby Vegas quien se manifestó en contra de la salida de sus colegas Carla Field, Yeimmy Rodríguez y Doña Griselda, quienes salieron repentinamente del programa “La Bomba” por supuesto incumplimiento de contrato.

“¿Cómo es posible que Televén siga haciéndole estas cochinadas a sus talentos? Porque sinceramente esto que hicieron no tiene otro nombre, una total maldad e injusticia“, expresó la exanimadora del canal de la bolita roja a través de su cuenta en Instagram, donde además afirmó que ella pasó por una situación similar cuando trabajaba en el programa “El Avispero”.

“A mi me lo hicieron y pensé que era algo muy personal pero ya veo que no, que así se manejan, que no les importa salir de verdaderos talentos, pero que sí mantienen a ´algunos artistas´ sin clase, sin preparación, sin talento solo por amiguismo o porque están enchufados con algún político“, escribió.

Asimismo, catalogó como “lamentable” que la planta televisiva le falte el respeto a sus talentos, lo que ocasiona que “pierda toda credibilidad” y no se posiciones como la número uno en el país.

DC | El Cooperante