Freddy Valera: Votar en la constituyente es legitimar un proceso amañado

El líder opositor del estado Bolívar recomienda no ir a votar por la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que no resolverá la crisis que vive la nación.

“Participar en la elección de los diputados para la constituyente es legitimar un proceso amañado, creado con el único fin de aferrar al chavismo al poder, mientras el pueblo sigue sufriendo por la imposición de un régimen fracasado”, asegura el líder opositor del estado Bolívar, Freddy Valera, que invita a los ciudadanos a preservar su dignidad y no votar en los comicios de este domingo 30 de julio de 2017.

“Nuestro llamado es a no votar en este proceso, para impedir que Venezuela siga pisoteada por aquellos que diariamente irrespetan sus normas y las interpretan a su antojo, buscando su beneficio personal, en detrimento del colectivo”.

Recuerda que la abstención es un derecho de todos los ciudadanos y que nadie puede ser forzado a participar en un proceso ilegítimo, e inconstitucional porque no fue consultado con el pueblo, “ignorando que los ciudadanos son los depositarios del poder originario”.

El también diputado de Acción Democrática (AD) en la Asamblea Nacional (AN), añade que quienes no vayan a votar están expresando su repudio a este proceso y a la forma en la que las instituciones subordinadas a Maduro intentan imponerle al pueblo una nueva Constitución que no necesita.

Sin soluciones

Valera advierte que los ciudadanos no deben participar en la elección de este domingo 30 porque quienes resulten electos no tienen ni la disposición, ni la capacidad para resolver los verdaderos problemas que agobian a los venezolanos.

“Esta constituyente no va a llevar comida a nuestras mesas, no va a equilibrar nuestra economía, no aumentará las oportunidades de empleo o estudio, no brindará seguridad a nuestras comunidades dominadas por los antisociales, no solucionará nada”.

Comenta que si el Gobierno tuviera verdadera voluntad de mejorar la calidad de vida del pueblo, pudiera hacerlo con las herramientas que están a su disposición en este momento: “No necesitamos nuevas leyes para tener un país de progreso, sino autoridades que cumplan y hagan cumplir las normas que ya existen”.

Asunto de gerencia

Explica que los males del país no se resuelven con medidas jurídicas, como las que plantea aplicar el chavismo con la constituyente, sino con un Gobierno eficiente, “que piense en gerencia antes que en doctrinas ideológicas y que se preocupe por el sufrimiento de los venezolanos”.

Valera concluye que no ir a votar también es una manera de decirle al madurismo y a la comunidad internacional, que los venezolanos queremos un nuevo Poder Ejecutivo, conducido por gerentes capaces de solucionar la crisis que nos ahorca a todos.

DC/NP