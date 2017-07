Freddy Valera: Exigimos libertad plena para todos los presos políticos

El líder opositor del estado Bolívar considera que es necesario unir a los venezolanos y trabajar todos en función de darle al país las respuestas que necesita para solventar los problemas que agobian a los ciudadanos.

“El sueño de los venezolanos demócratas es ver a todos los presos políticos en libertad plena, junto a sus familias, disfrutando de todos sus derechos, que nunca debieron ser cercenados por pensar distinto”, afirma el líder opositor del estado Bolívar, Freddy Valera, en referencia a la medida de casa por cárcel otorgada al dirigente nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López.

Reconoce que el beneficio otorgado a López es un avance hacia la libertad, parte de un largo proceso en el que se busca que vuelvan a las calles todos los perseguidos por disentir del régimen, y regresen al país quienes nunca debieron estar fuera.

“Estamos luchando por un país donde las personas no sean perseguidas por su posición política, donde todos los dirigentes y jóvenes detenidos por manifestar vuelvan a las calles, porque nunca debieron estar tras las rejas”.

El diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, asegura que este paso debe infundir fuerzas a los venezolanos para continuar luchando por la restitución del hilo constitucional en Venezuela y para evitar la implantación de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que pretende ahogar los derechos del pueblo.

Iniciar la reconciliación

Valera advierte que la oposición y el pueblo venezolano no se conformarán con el beneficio otorgado a Leopoldo López, porque “deben ser liberados todos los presos políticos”, dando prioridad a los jóvenes que fueron enviados a cárceles comunes por el simple hecho de participar en las protestas pacíficas de la oposición.

Considera que este sería un paso fundamental para iniciar un proceso de reconciliación nacional, necesario para reconstruir Venezuela y sugerido por la oposición desde hace mucho tiempo.

“Llegó el momento de que dejemos la pelea estéril que no nos deja ningún beneficio y hunde el país en un abismo cada vez más oscuro, hay que dejar atrás la política del odio que se ha sembrado durante tantos años entre el pueblo venezolano”.

Explica que esto no significa actuar de manera entreguista, ni apadrinar la impunidad, sino tomar las acciones correctas, dando prioridad a las necesidades del pueblo venezolano y no a temas ideológicos que no nos dejan mayores recompensas.

Ponerse a trabajar

El parlamentario recuerda que en Venezuela los problemas y carencias se multiplican con el pasar de los días, lo que hace necesario planes a corto, mediano y largo plazo que den respuestas a las necesidades del pueblo.

“El país necesita resolver sus problemas y necesita que sea de inmediato, pero para eso es necesario que todos nos pongamos a trabajar, en una sola dirección y con un mismo objetivo”.

Aclara que el futuro de la nación no solo amerita el discurso y las ideas de algunos, sino las acciones conjuntas de los líderes y la colectividad. “No solo hay que decir las cosas, también hay que hacerlas”.

DC/NP