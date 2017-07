Freddy Guevara: no podrán tapar la realidad, no tienen gente en centros de votación #30Jul

Desde Parque Cristal en Los Palos Grandes, el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, aseguró que los venezolanos decidieron no participar en el proceso fraudulento de este domingo y manifestar su rechazo a Nicolás Maduro en la calle protestando de manera pacífica, a pesar de la represión en algunos puntos de concentración.

“Vamos a mantenernos en resistencia, que ellos expliquen al mundo que su proceso fue tranquilo cuando lo que hicieron fue reprimir al pueblo en la calle. Ni con represión podrán tapar la realidad, no tienen gente en los centros de votación porque #ConstituyenteFracasoEvidente. Ya desde este instante podemos decir claramente que Nicolás Maduro parió un cadáver con este fraudulento llamado a la constituyente. En los Verdes, en el municipio Libertador, hay un ataque desmedido, les quemaron los carros en Montalbán y no están permitiendo que llegue la policía o los bomberos a resolver esta situación. Todo esto es frustración de una dictadura que no entiende cómo con todas la amenazas y represión la gente dijo no voto porque no me da la gana, porque eso no es un voto sino una extorsión, un chantaje”.

En algunos puntos previstos para salir hacia la autopista Francisco Fajardo los ciudadanos intentan congregarse nuevamente tras la brutal represión. “A las 4:00 pm vamos a ver una programación de todos los medios públicos diciendo: no entendemos de dónde salió tanta gente, la gente está saliendo de nuevo ¿Por qué? Porque quieren extender el proceso para que la gente piense que el invento que tienen en la cabeza es creíble”.

Por su parte, el coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, indicó que en Miraflores debaten que cifras dar al final de la jornada. “El balance a nivel nacional a esta hora, por un lado el pueblo siendo reprimido y atacado, en particular en el interior del país que no solo son atacados por la Guardia y la Policía sino por grupos paramilitares que han herido a decenas de venezolanos. Por el otro lado, los centros electorales vacíos, las personas decidieron no acompañar este proceso, no se comieron el chantaje que trataron de hacer en Miraflores porque el pueblo quiere cambio no quiere una monarquía de Nicolás Maduro. Nuestras estimaciones están tirando a los 2 o 3 millones de personas, en Miraflores están debatiendo que número van a dar, quieren decir que son 11 millones, pero ya a esta hora eso suena muy exagerado para lo que sucede en el país”.

El diputado por el estado Vargas, Winston Flores, expresó que el llamado constituyente es un acta de defunción para Nicolás Maduro. “Hay prácticamente un paro, porque nadie está saliendo a votar, la gente está decida a que las calles demuestren lo que siente el pueblo venezolano. Hay represión en Santa Fe, Paraíso, Montalbán, Altamira. Vamos a salir a esta protesta masiva, a lo que yo he llamado el acta de defunción de Nicolás Maduro, hay algo muy paradójico esto comenzó con una constituyente y va terminar con una constituyente, además, chimba e ilegal. Vamos a marchar, vamos a demostrarle al mundo entero que Venezuela entera rechaza esta constituyente”.

En ese sentido, el diputado por Caracas, Ismael León, esto es una elección interna del PSUV. “El régimen ha tomado una represalia mucho más fuerte para tratar de tapar una movilización espontánea, que no quiere una Constituyente a una movilización obligada para los centros de votación. El mundo entero tiene que saber que esto no es un proceso electoral, esto sencillamente es un proceso interno del PSUV, donde está compitiendo Cilia Flores y Diosdado Cabello para ver quién es el presidente de la Constituyente. Lo que ocurre el día de hoy ha demostrado que esa Constituyente nació muerta”.

El también diputado por Caracas, Rafael Veloz, expresó que “lo que está ocurriendo es la muerte bajo ese sistema de Constitución de 1999 para iniciar una Constitución con un proceso fraudulento, que no va dar el cuerpo institucional, Venezuela a partir de esta noche, no va tener Constitución, ni va tener Estado de derecho. El pueblo venezolano está consciente que con organización y calle le vamos a devolver la democracia a nuestro país”.

En nombre de los trabajadores, la coordinadora del Movimiento Trabajadores de Voluntad Popular, Marcela Máspero, indicó que los trabajadores no se prestaron al show del régimen el día de hoy. “El país debe saber que los trabajadores no nos dejamos amedrentar, no estamos acudiendo a ninguna de las mesas ni el show que está montando el régimen el día de hoy. Ningún trabajador ha sido despido porque la huelga está protegida a nivel nacional e internacional, por lo que a partir de hoy intensificaremos la lucha para lograr la libertad y la democracia. Los trabajadores estaremos al frente de esa lucha, porque nos toca hacer cumplir el mandato del pasado 16 de julio y erradicar definitivamente este fraude que pretende imponer el régimen”.

Para finalizar, el ex presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU_UCV), Hasler Iglesia, “hoy es el día en que la dictadura ha decido avanzar en un fraude y es primera vez en la historia que en un día de votaciones hay represión en muchísimos Estados. Creyeron que iban amedrentar, pero consiguieron con la fuerza de la gente que quiere un cambio. Cada manifestación que reprimen, sale más gente. Si quieren impedir la protesta en un punto se les va convertir en varias por toda la ciudad”.

