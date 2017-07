Freddy Guevara: los magistrados son los que designó el pueblo, los usurpadores son los que están para complacer a unos delincuentes #22Jul

Los venezolanos nuevamente tomaron las calles para acompañar la convocatoria hecha por la Unidad Democrática este sábado para respaldar la decisión de la Asamblea Nacional en la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justica. Desde 7 puntos de la ciudad capital empezaron la caminata para dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, cuerpos de seguridad del Estado de manera violenta impidieron la movilización #VzlaDefiendeMagistradosDelPueblo en el distribuidor Altamira en el municipio Chacao y en Las Mercedes en el municipio Baruta.

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, indicó que la Asamblea Nacional cumplió el día de ayer con el mandato que le otorgó el soberano. “Nombramos a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el día de hoy el pueblo de Venezuela está en la calle exigiendo respeto a la Constitución, respaldo a los magistrados y demandando a la Fuerza Armada Nacional a que se ponga del lado del pueblo, que se pare la Constituyente tal como lo pidió el pueblo el pasado 16 de julio y sobre todo el cambio del sistema, que es nuevos poderes públicos y un gobierno de transición”.

Guevara indicó que pese a la represión, las amenazas y el amedrentamiento del régimen de Nicolás Maduro, continuarán en la calle hasta lograr la libertad y la democracia de Venezuela. “Vamos con mucha fuerza, atentos todos al siguiente llamado y vamos con determinación a lograr el cambio. Todo el país tiene que estar preparado mental, física y espiritualmente para la presión que vamos a poner esta semana como nunca la hemos visto. Los magistrados son los que designó el pueblo el día de ayer, los usurpadores son ellos que están ocupando unas oficinas para complacer a unos delincuentes para que sigan cometiendo fechorías en contra del pueblo”.

El coordinador nacional encargado adjunto de Voluntad Popular y alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, indicó que la calle y el apoyo de la comunidad internacional son importantes para la siguiente fase de la lucha. “Ya son 113 días de lucha no violenta por el rescate de la democracia, porque haya justicia y porque tengamos un país de oportunidades. Hoy exigimos que se respete la decisión de la Asamblea Nacional de designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Continuamos en la lucha, porque es la presión en las calles y el apoyo de la comunidad internacional que va terminar de socavar esta dictadura y va parir la democracia en Venezuela. Nadie nos detiene, somos Venezuela un país de guerreros, de demócratas que queremos libertad, oportunidades y un mejor futuro para todos”.

En ese sentido, el coordinador político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, afirmó que la ruta es el artículo 350 y 333 de la Constitución Nacional. “Ha comenzado la represión, al punto que venía de Parque Cristal le fue impedido encontrarse con el punto que venía de Santa Fe, que también fue reprimido en Las Mercedes. Sin embargo, aquí estamos resistiendo, no pueden callar a un pueblo a la fuerza. Continuaremos avanzando en la ruta de la desobediencia civil, del artículo 350, no vamos a dejar las calles hasta lograr reconquistar la democracia, hasta sacar a Venezuela adelante y sacar al dictador de Miraflores. Nosotros estamos demostrando nuestra vocación democrática, nuestra intención de mantenernos firmes en la calle, el pueblo sabe que el fraude constituyente no es más que un parapeto, una pantalla para intentar imponer en nuestro país de manera dictatorial un Estado comunal, al cual el pueblo se opone y se resiste”.

Comunidad Internacional alerta ante designación de Magistrados

El presidente de la Comisión de Política Exterior, diputado Luis Florido, indicó que el día de ayer pidió protección internacional para los magistrados designados el día de ayer por la Asamblea Nacional.

“113 días en resistencia, que el pueblo venezolano se ha levantado y se ha colocado de pies, de manera firme y decida le está enviando un grito a todo el mundo, pero también al régimen, que nadie se coloca de rodillas y que el pueblo venezolano está decidido a ser libre. La constituyente no va ir, nadie va aceptar que le impongan un modelo cubano, por eso seguimos con firmeza. Los 13 magistrados designados ayer cuentan con el respaldo del pueblo venezolano y la comunidad internacional. La comunidad internacional ha tenido pronunciamientos muy importantes, la Unión Europea, Estados Unidos, el Mercosur, ahora le toca a la Organización de Estados Americanos (OEA) que está en mora con el pueblo venezolano, llegó la hora de que eleven su voz en defensa del glorioso pueblo de Venezuela que está en las calles enfrentando la represión y los abusos del régimen”.

Para el coordinador del Movimiento Internacional de Voluntad Popular, Manuel Avendaño, es clave el reconocimiento internacional para esta lucha que está dando el pueblo venezolano. “Es clave el reconocimiento internacional porque los magistrados fueron electos de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Estamos haciendo un trabajo de reconcomiendo internacional para que estos magistrados puedan legalmente ejercer sus funciones y sacar a estos usurpadores que ilegalmente están tomando decisiones que perjudican a la inmensa mayoría de los venezolanos. Los países de la comunidad internacional no pueden ser cómplices de la violación de derechos humanos que hay en Venezuela”.

Tintori afirmó que los venezolanos continuarán en las calles sin miedo hasta lograr la libertad de Venezuela

La esposa del líder opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, acompañada de Antonieta Mendoza de López, indicó que los venezolanos han demostrado en estos 113 días que no le tienen miedo a la amenaza y persecución del régimen de Nicolás Maduro. “El Tribunal Supremo de Justicia tiene que hacer cumplir la ley. Ellos están desconocidos, porque estamos en 350 y porque ayer juramentamos a los nuevos magistrados. La única Constitución es la que tenemos y la que defendemos. En Venezuela vivimos la amenaza y la persecución, pero la gente ha demostrado que no tiene miedo. A los presos políticos vamos a defenderlos, y a todos los venezolanos de una dictadura represora”.

Indicó que seguirá en las calles hasta lograr la apertura de un canal humanitario y la libertad de todos los presos políticos. “La comunidad internacional está preocupada por esa constituyente que es fraudulenta. Quien manda es el pueblo, porque nosotros creemos en la democracia. Queremos un canal humanitario, y seguiremos en la calle. Por cada herido, cada encarcelado, nosotros vamos a seguir. Más de 100 muertos desde el 01 de abril. Venezuela quiere paz y democracia. Leopoldo está preso, tiene un grillete que le rodea el pies, pero orgulloso de los jóvenes que defienden sus derechos en la calle. El hecho de estar aquí en la calle significa arriesgar la vida. Está en su casa con sus hijos adaptándose. Cada día que pasa en su casa, concluimos que cada paso que damos es por la democracia de Venezuela, frente a un régimen que está en su última etapa. Cumplan con la Constitución. Todos los días hay un despertar de la consciencia, que es la defensa de la soberanía nacional de nuestro país. La dignidad no se negocia”.

Toda #VzlaDefiendeMagistradosDelPueblo

Desde San Cristóbal, el diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Sergio Vergara, rechazó que las más de 260 personas detenidas, durante el paro cívico nacional del pasado jueves, estén siendo sometidas a la justicia militar, sólo por protestar de manera pacífica y democrática , tal y como lo consagra la Constitución en su artículo 68.

Durante la actividad de calle, que se cumplió este sábado en el Obelisco de los Italianos de la ciudad de San Cristóbal, el parlamentario denunció que la mayoría de personas detenidas por los órganos de seguridad del estado, están siendo vinculados con delitos que contemplan penas graves. “Rechazamos que se pretenda la calificación de delitos que van desde espionaje, hasta ataques a centinelas, para encarcelar a venezolanos inocentes, con penas de hasta 28 años y que simplemente lo que buscan es amedrentar y someter a una población que está decidida a ejercer el cambio político. Rechazamos que bajo el manto con el que Nicolás Maduro quiso dar el golpe de estado con las sentencias 155 y 156, se pretenda mantener el ejercicio de la jurisdicción militar, para avanzar en la represión contra el pueblo y en el amedrentamiento contra los venezolanos que protestan por un derecho libre y pacífico, para tener un país mejor y una vida mejor”.

Desde Cojedes, la unidad Democrática y la sociedad civil se concentraron en la redoma del hospital en San Carlos para dar su respaldo a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El coordinador regional de Voluntad Popular, Alexander Mireles, aseguro que “aquí estamos sin miedo porque sabemos que estamos del lado correcto de la historia, el inmenso deterioro de nuestro país se debe a la falta de justicia, a la ausencia de jueces probos que les den a los ciudadanos respuestas acordes con las leyes que nos rigen”.

En ese sentido, el Responsable de Voluntad Popular en Carabobo, alcalde Alejandro Feo La Cruz, aseguró que la Asamblea Nacional está actuando en defensa de la Constitución al asumir funciones que le corresponden por mandato legal, tal como la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. “Por eso seguiremos apoyando a nuestro Parlamento elegido por la mayoría de los venezolanos y que recibió un mandato el pasado domingo 16 de julio. Hoy somos miles los carabobeños que respaldamos en las calles de forma pacífica las decisiones de esta Asamblea Nacional que ha iniciado el tan necesario proceso de reinstitucionalización del país”.

