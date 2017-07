Fiscal Luisa Ortega Díaz pidió a los venezolanos no votar en la Constituyente y la acompañen a exigir justicia

La Fiscal Luisa Ortega Díaz pidió a los venezolanos no acudir a votar a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que se realizarán este domingo y que fue promovido por el Ejecutivo, así lo afirmó este martes durante una rueda de prensa que se celebró desde la sede del Ministerio Público.

Venezuela se encuentra en un peligroso y oscuro momento, sostuvo la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ante la posible instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) propuesta por el Ejecutivo, instó a los ciudadanos a invocar el artículo 333 de la Constitución para garantizar su respeto.

El referido artículo de la Carta Magna expresa que la misma “no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia“.

Ortega Díaz denunció que mediante la Constituyente el Ejecutivo espera continuar menoscabando los Derechos Humanos de los venezolanos, los cuales según la titular del Ministerio Público están siendo violados en este momento. “Por eso es que no hay que ir a votar por la constituyente. Pido al pueblo de Venezuela que me acompañe a exigir justicia (…) Llamo a los jueces buenos y honestos, a los armados y a los desarmados, a los con uniformes y sin uniforme a que me acompañen”, indicó Ortega Díaz.

“Vamos adelante sin miedo. Vamos entonces a exigir respeto a la constitución y a los habitantes de este país”, enfatizó la Fiscal General de la República, al hacer el llamado en contra de la Asamblea Nacional Constituyente.

Asimismo, Ortega Díaz ratificó que el Ministerio Público abrió un organismo que está avocado a recibir denuncias en torno a presiones que hayan recibido los empleados públicos para ir a participar en la Constituyente. “Tenemos 96 denuncias de funcionarios públicos que han sido amenazados por no ir a votar la constituyente para que denuncien”, sostuvo.

La Fiscal cargó en contra del Tribunal Supremo y dijo que el ente judicial ha repartido “a diestra y siniestra” las competencias del Ministerio Público en materia penal, lo que ha generado que el Estado de derecho sea menoscabado.

DC | El Pitazo