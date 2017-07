Ferrer: Defensor está manipulando actas con firma de la Fiscal

El diputado del Gran Polo Patriótico (GPP), Germán Ferrer, desmintió a Tarek William Saab, defensor del pueblo, sobre la firma de la fiscal general Luisa Ortega Díaz en las actas del Consejo Moral Republicano, pues aseguró que las actas presentadas por el funcionario son de otra reunión.

“Esto es infame, porque además es mentira lo que está diciendo el defensor del pueblo. No me cabe la menor duda de que las pruebas que están haciendo son sobre otras actas y no precisamente las actas donde la fiscal se inhibió sin la aceptación de los magistrados”, manifestó en una entrevista radial.

A juicio del parlamentario y esposo de Ortega Díaz, la única forma de que las pruebas grafotécnicas dieran positivo era que se trata de un documento viejo o de que las pruebas sean manipuladas. “Creo que queda muy mal como institución y como persona, no tienen forma de demostrarlo”.

DC/EN