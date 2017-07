Felipe González: Intervención de Zapatero sólo ha multiplicado número de presos políticos

El ex jefe del gobierno español, Felipe González, cuestionó el papel de su sucesor José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en Venezuela y señaló que el ex mandatario no logró ningún resultado positivo, sino que la situación política y social ha empeorado. Agregó que los mediadores fueron elegidos al gusto de Nicolás Maduro y que no se le dio beneficio a la otra parte, refiriéndose a la oposición.

“Rodríguez Zapatero logró lo contrario a lo que se quería: multiplicar por seis el número de presos políticos, desabastecimiento e inflación, y en ningún momento se ha devuelto poder a la Asamblea democráticamente elegida”, dijo González en una entrevista a Antena 3.

Con respecto a la tensión política que se vive en Venezuela, el ex mandatario alegó que la única salida posible es lograr una convocatoria electoral y democrática. Sin embargo, indicó que el único con el poder para hacer esa convocatoria es el presidente Nicolás Maduro.

“Maduro puede tener un ataque extemporáneo de responsabilidad y de inteligencia política y facilitar la salida”, sugirió.

DC/EN