Falleció la madre de Prince Julio César #29Jul

Mi amor más grande acaba de partir, se ha ido, pero para irse escogió un lugar y fue como siempre lo dijo, yo mi último aliento lo dejo en Venezuela… y así lo hizo, mi amor mío… Después de decirle: amor mío, si quieres volar, vuela y un beso en la frente así fue que partió. Ahora me toca despedirte como se despide a una reina, la reina de mi vida, la reina de mi casa, la reina de mi familia, mi reina, mi MAMA!

