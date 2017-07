Esto debes hacer al terminar una relación de pareja

No busques a tu ex

Si él es el que decidió que ya no quiere estar contigo, entonces es mejor, no buscarlo. Respeta su decisión y no lo busques.

Mucho menos le ruegues. Si el decidió alejarse de ti, es su problema, no tuyo. Debes continuar con tu vida sin él, por más complicado que sea.

Evita recuerdos

Es mejor que por lo menos durante los primeros meses, evites los recuerdos, sobre todo las fotos. Sabemos que es inevitable recordar ciertas situaciones que vivieron juntos, pero, esto puede ser más doloroso.

No es fácil controlar la mente pero tampoco es imposible. Cuando pienses en él, enfoca tus pensamientos en otra cosa, comprométete a pensarlo lo menos posible.

Que no sepa que estás pasándola mal

Intenta distraerte con tus amigos y familiares. Ellos siempre te harán sentir bien y harán todo por verte feliz.

Otra opción es hacer ejercicio. Un estudio publicado por Boston University School of Medicine, afirma que practicar actividad física produce endorfinas, éstas provocan una sensación de bienestar y más en casos en los que la persona está triste.

También es preferible evitar el alcohol, es una bebida que puede agravar la tristeza. Está científicamente comprobado que tiene efectos depresivos, sobre todo al día siguiente de beber.

